Особые числа: как связаны нумерология и астрология

Каждое число от единицы до девяти имеет особое значение для судьбы.

Эксперт по каббалистической нумерологии Эля Альтман предлагает рассчитать персональное число по дате рождения, чтобы узнать тайну характера.

Каждое число от единицы до девяти имеет особое значение для судьбы. Все числа тесно связаны с зодиаком и планетами. Чтобы узнать, какое число влияет на вашу жизнь, необходимо сложить все цифры дня рождения так, чтобы получилось число от единицы до девяти. Например, день рождения 25 июня 1971 года. Число рождения получается из суммы 2+5+6+1+9+7+1 = 31, 3+1= 4. Значит, число рождения — четверка. Для подробной характеристики стоит учитывать сочетание всех чисел даты рождения. Число рождения соответствует определенному знаку зодиака и находится под покровительством одной из планет.

Число Один — 1

Планета-покровитель — Солнце. Знак зодиака — Лев и Овен

Единица — это число лидера. Обладает мощной энергией, имеет множество идей, которые пытается воплотить самостоятельно. Человек - Единица имеет силу воли, харизму, держит свое слово, умело решает проблемы других людей. Его нельзя не заметить. Яркий индивидуалист с гипертрофированным эго. Человек этого числа часто ошибается в личной жизни, нередки разводы. Единица не должна быть агрессивной, злиться, иначе она разрушает свое здоровье и выстроенный ранее путь. Порадовать Единицу можно, дав ему уважение, постоянно отмечать его успехи и заслуги.

Число Два — 2

Планета-покровитель — Луна. Знак зодиака — Рак

Двойка живет в прошлом, хранит в душе все старые раны, пестует свои обиды. Прошлое Двойки мешает построить гармоничное настоящее. Двойка нуждается в партнере, часто слишком боится потерять близкого человека. Страдает от несправедливого мнения окружающих и критики. Двойка всегда будет требовать поддержки окружающих, ранима, не уверена в своих силах. Очень любит подарки, потому что именно так представляет проявления любви к себе. Двойка не любит открытой вражды, чувствительна и романтична. В целом, это очень семейный человек, который всегда окажет поддержку и придет на помощь. По характеру Двойка — это прирожденный социальный работник. Чтобы порадовать Двойку, достаточно дать ей настоящую любовь и открыть свои чувства.

Число Три — 3

Планета-покровитель — Юпитер. Знак зодиака — Стрелец

Тройку как будто берегут высшие силы. Это число везения и удачливости. Другой стороной характера Тройки является стремление к духовности. Тройка чаще всего богата интеллектом, но очень хитра. Тройка добра, оптимистична, любит путешествовать и философствовать. Тройке трудно сосредоточиться на каком-либо одном занятии, ее рассеянность несет трудности. Любит наслаждаться жизнью, все время пытается испытать удачу. Самый большой страх Тройки — не везде успеть, упустить хорошую возможность. Тройка любит и умеет учиться, потому что любознательна, обладает пытливым умом. Тройка — настоящий борец за справедливость, адвокат для всех знаков зодиака и хороший друг. Порадовать Тройку можно, если предоставить ей полную свободу действий.

Число Четыре — 4

Планета-покровитель — Уран. Знаки зодиака — Телец, Дева и Козерог

Четверка материальна, имеет врожденный талант конструктора и инженера, ее отличает креативность, но и стремление к стабильности.

Четверка должна быть уверена в завтрашнем дне, много работает на будущее. Те Четверки, которым не хватает уверенности в собственных силах, могут быть слишком чувствительны и упрямы. Четверке важна материальная сторона жизни, это человек действия. Ранима и обидчива. Четверка может разделять интеллектуальное от эмоционального. Четверка сложно принимает решение, долго колеблется и сомневается, делая выбор, нуждается в тишине. Помочь Четверке можно, не принимая решения за нее. Четверка увлекается эзотерикой. Человек Четверки может добиться всего в жизни. Главное — это вера в свои силы. Ребенок в душе, Четверка умеет хранить верность, любит популярность, обладает актерским талантом. Четверка всегда ищет нестандартные решения. Иногда обладает ярко выраженными способностями к целительству. Ярко выражен талант к коммерции. В семейных отношениях — авторитарная и властная из-за своей неуверенности. Порадовать Четверку можно, дав ей стабильность, уверенность и ограничения.

Число Пять — 5

Планета-покровитель — Меркурий. Знаки зодиака — Близнецы, Водолей

Пятерка берет духовность от Четверки и практичность от Единицы.

Пятерка — это яркая индивидуальность. Она может быть окружена друзьями, но очень хорошо справляется со всеми проблемами самостоятельно. Часто рождаются гении. Существуют два типа Пятерок. Это может быть человек с сильной волей, уверенный в себе. И наоборот, слабохарактерный, но талантливый, который раздает свои таланты всем подряд. Пятерка часто ленится, не любит длительные нагрузки, более спринтер, чем бегун на длинные дистанции. Поэтому Пятерке легче и лучше обучаться чему-то интенсивным методом. Пятерка — это число вдохновения, служит Музой для окружающих. Пятерка всегда находится в движении, не выносит рутины, не может долго оставаться в четырех стенах. Пятерка имеет хорошую интуицию. Очень восприимчива к запахам и вкусам. Увлечение мистикой может дать Пятерке недостающее в жизни приключение. Скука и рутина ее враги, поэтому порадовать Пятерку может свобода и новые впечатления.

Число Шесть — 6

Планета-покровитель — Венера. Знаки зодиака — Телец и Весы

Шестерка представлена суммой двух троек. Те, у кого присутствует много шестерок в карте чисел, есть огромная сила и созидания, и разрушения. Число Шесть всегда находится в поиске спокойствия, баланса и гармонии. Закрытое число, воспринимается как скрытный человек, его трудно понять окружающим. Шестерки могут быть духовно ориентированы, либо погружены в материальный мир. Число Шесть дает врожденную интеллигентность, всю жизнь занимается саморазвитием и самосовершенствованием. Это прирожденный судья с острым чувством справедливости. Часто Шестерки обладают эстетическим вкусом, хорошие кулинары. Из занятий ей очень подходит искусство, музыка. Чувство справедливости часто берет верх над практичностью. Лучшим лекарством от всех проблем для Шестерки является спорт и активный образ жизни. Умеет красиво писать и говорить. Мужчина, рожденный под этим числом, часто поздно женится. В него легко влюбиться, но жить с ним крайне сложно. Шестерка как начальник будет очень властным. Чтобы порадовать ее, необходимо дать гармонию, баланс и тишину.

Число Семь — 7

Планета-покровитель — Сатурн. Знаки зодиака — Рыбы, Дева

Семерка всегда ищет духовные ориентиры в жизни. Сущность Семерки — это духовность. Находится в постоянном поиске себя. Число Семь дает непреодолимую тягу к путешествиям и мистическим откровениям. Под этим числом рождаются ученые, деятели культуры. Жить и работать с Семеркой сложно, поскольку она не идет на поводу и не поддается простому анализу. Семерка любит наступать на одни и те же грабли, с трудом учится извлекать уроки из своих ошибок. У Семерки может быть много друзей, но при этом ее никогда не покидает чувство обособленности, одиночества. Это тонкая душа, пессимист и перфекционист от природы. Равнодушна как к одобрению, так и к порицанию со стороны. Чтобы порадовать Семерку, нужно ее оставить в покое, принять ее такой, какая она есть, и не пытаться ее изменить.

Число Восемь — 8

Планета-покровитель — Сатурн. Знаки зодиака — Лев, Скорпион и Рыбы

Человек Восьмерки напоминает сейф, так сложно его понять и расшифровать. Истинные мотивы и желания Восьмерки всегда скрыты от других, трудно найти точки соприкосновения и установить легкие отношения. Восьмерка хорошо разбирается в людях, чувствует характер, распознает слабости и сильные стороны окружающих. Любит контролировать и доминировать в общении, сама не признает своих ошибок. Очень часто жертвует своими интересами во имя семьи. Восьмерка азартна, любит нестандартные решения. В любой профессии добивается высокого уровня мастерства. Это хороший стратег, который не боится ответственности, но Восьмерке трудно быть на втором плане. Учится быстро, любит историю, искусство. Умеет хранить чужие секреты, по натуре прирожденный психолог. Порадовать Восьмерку можно лишь доверием и открытым общением.

Число Девять — 9

Планета-покровитель — Марс. Знаки зодиака — Скорпион, Рак и Рыбы

Девять — это итоговое число, поэтому она сложна для понимания самой себя и в глазах окружающих. Это число Универсума. Девятка обладает потрясающей интуицией и связью с энергией Вселенной. Это прекрасные диагносты. Для Девятки важно материальное благополучие. Весьма критична к себе, подозрительна к окружающим. С Девяткой трудно сблизиться по-настоящему, всегда будет держать на расстоянии, пока друг не пройдет тщательную проверку временем. Не любит проигрывать. С трудом переносит разлуку или расставание, поэтому избегает близости. Обладает ярким темпераментом, интуицией, прекрасным чувством юмора. Часто настолько боится будущего, что упускает удачные шансы в настоящем. Страхи — главный враг для числа Девять. Девятка — настоящий воин, способный выстоять пред лицом любых испытаний и выйти победителем в трудных ситуациях. Девятка слишком строго относится к себе. Порадовать Девятку можно пониманием, но никогда не стоит ее жалеть, Девятка не выносит жалости к себе.