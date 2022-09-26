Как выбрать номер телефона согласно магии чисел

Судьбу можно менять и дополнять под воздействием внешних факторов.

Согласно нумерологии – магии чисел, вся наша жизнь состоит из цифр.

У нас есть одна цифра судьбы, которая покровительствует нам на протяжении всей жизни. Однако судьбу можно менять и дополнять под воздействием внешних факторов. Одним из них может стать номер мобильного телефона. Он принадлежит только вам и хранит уникальную комбинацию из цифр.

Значение цифр

С помощью нумерологии вы сможете привлечь в жизнь удачу, любовь и то, чего вам не хватает. Не рекомендуется приобретать «красивые» номера, где повторяется несколько цифр подряд. Чем разнообразнее цифры, тем больше аспектов, куда вы сможете привлечь благополучие.

Каждая цифра означает свою зону ответственности. Выбирайте номер с теми цифрами, которые нужны именно вам.

0 –успех в любовных делах для тех, у кого еще нет пары.

1 – начало, обновление, лидерство.

2 – консерватизм и забота о других.

3 – удача в переговорах и победа над конкурентами.

4 – новые знакомства и успешное партнерство.

5 – считается цифрой-императором и помогает найти уверенность в себе.

6 – финансовая стабильность, высокий доход, привлечение денег.

7 – расширение возможностей, умение разбираться в людях.

8 – удача, благополучие, процветание.

9 – любовь, удача в отношениях, пополнение в семье.

Таким образом, комбинации некоторых цифр принесут в вашу жизнь лидерство и процветание. Если вы приобретете номер телефона, где одна и та же цифра повторяется несколько раз подряд, она потеряют свою силу и принесет неудачу.

Число-покровитель

У каждого человека есть цифра-покровитель, которая получается, если сложить его дату рождения. Точно такой же принцип работает для номера телефона. Если у вас уже он есть, можно узнать, что принесет вам ближайшее будущее. Нужно также складывать все цифры до тех пор, пока не получится однозначное число.

1 – если у вас получилась цифра один, у вас сильный номер телефона, который помогает вам восстанавливать энергию. Такой номер телефона идеален для предпринимателей и тех, кто находится в поиске своей второй половины.

2 – цифра два подходит для тех, кто ищет свою любовь. Она обозначает романтику и помогает в общении с людьми.

3 – символизирует творчество. Подойдет тем людям, которые работают художниками, писателями или артистами.

4 – эта цифра показывает стабильность и надежность человека. Подойдёт для владельцев малого бизнеса.

5 – число, которое приносит в жизнь владельца номера приключения и новые впечатления. Не подойдет тем, кто любит стабильность и планирует свое будущее заранее.

6 – это число несет заботу, защиту и укрепляет отношения в семье. Рекомендуется для тех людей, у кого на первом месте семья.

7 – мистическая цифра, которая подойдет тем, кто занимается магией и оккультными практиками. Остальные не смогут его обуздать и начнется негативное влияние.

8 – цифра восемь идеально подходит для бизнесменов, особенно начинающих. Она сулит удачу и притягивает деньги.

9 – счастливая цифра, которая любит добрых людей. Она помогает только тем, у кого чистая и бескорыстная душа, поэтому, если вы стремитесь к финансовому благополучию, лучше ее избегать.