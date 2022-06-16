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Что о вас может рассказать число вашего имени

16 июня 2022НумерологияРамблер

Нумерология помогает настроиться на энергетическую частоту наиболее комфортной для вас реальности.

Что о вас может рассказать число вашего имени
Фото: prohandmade.ru

«Жить хорошо! А хорошо жить - еще лучше!».

Для одного «еще лучше» – успешная карьера, для другого – духовное совершенство, а кто-то задыхается без любви. Но жизнь – дама капризная. Умеет она окрашивать радужные ожидания в будничные цвета и гасить суетой «прекрасные порывы». Кажется, невозможно постоянно держать руку на пульсе своей судьбы, брать и отдавать по максимуму. В сомнениях и недовольстве мы перелопачиваем горы книг, прислушиваемся к советам «бывалых» людей, льем на душу бальзам «умных» статусов в социальных сетях. И забываем мудрый совет – танцевать-то надо от печки!

«Печка» у каждого своя, и носит она ваше имя, отчество и фамилию. Горит в ней огонь, зажженный силой даты вашего рождения, который и светит, и греет, и кормит, и лезть, куда не следует, не дает.

«Энергия лежит в основе всего...Это – не философия. Это – физика», - уверяет Эйнштейн. По сути, имя и дата рождения – энергия, определяющая жизненные ресурсы человека, причины и следствия его поступков, желания, идущие из глубины подсознания. Выражается эта энергия числами, оперируя которыми Нумерология помогает настроиться на энергетическую частоту наиболее комфортной для вас реальности.
В Нумерологии каждое число от «1» до «9» обладает собственным смыслом. Сила «единицы» в ее индивидуальности и самодостаточности. Она способна вести за собой, отвечая за все происходящее. Задача «двойки» – не противопоставлять себя окружающему миру, поддерживать и усмирять. «Тройка» утоляет жажду творчества, тяготеет к самовыражению и созиданию.

«Четверка» проверяет человека на прочность, учит его организованности и терпению. У «пятерки» сколько талантов, столько же и искушений. Главное для нее – пройти испытание собственной одаренностью. «Шестерка» стремится к гармонии. Ей необходимо найти золотую середину между «отдавать» и «брать». «Семерке» хочется все понять и разложить по полочкам. Она размышляет в уединении, учится и учит. Рациональная «восьмерка» рвется властвовать над материальным миром. Ей удается из всего извлекать практическую пользу и снова подниматься после сокрушительных падений. В «девятку» заложено столько способностей, что она нередко пассивно «почивает на лаврах» своей исключительности. Это число просто обязано безвозмездно отдавать себя людям, дабы уберечься от саморазрушения.

Почему дата рождения и имя стали отправными точками для вычислений в Нумерологии? Потому, что дата рождения – это числовое отражение уникальной вибрации Вселенной в момент появления человека на свет. Потоки энергии создают матрицу, идеал будущей личности. Эта матрица – индивидуальный «набор» возможностей, которые следует принимать как данность. Например, если вам, как «восьмерке», дано все, чтобы стать удачливым бизнесменом, разумно ли до пенсии преподавать историю в сельской школе? Сумма чисел даты рождения в Нумерологии указывает на цель жизни и способы ее достижения. Но чтобы выполнить свое предназначение, мало знать, куда стремиться. Нужно уметь воспользоваться своими врожденными способностями, понять, чего вы действительно хотите, установить с окружающими такие связи, чтобы они не были тягостными и, в то же время, не противопоставляли вас обществу. Помимо науки "Антропомимики", которая изучает значение имени, информация о нем также расшифровывается с помощью нумерологии.

Значения чисел помогают понять, что люди-«четверки» больше всего страдают от неизвестности и хаоса. Для них «жить лучше» – размеренно трудиться не покладая рук, выстраивать крепкие стены своего благополучия. А вот «пятерка» в таких условиях зачахнет, озлобится и, пожалуй, пустится во все тяжкие. Ей нужны приключения, фейерверк впечатлений и результат, чтобы сразу и много.

Нумерология не просто учит делать нужные вычисления и получать готовый «план действий». Главное – она подталкивает к переосмыслению конкретной проблемы, ставит новые вопросы и предлагает новые ответы. В итоге появляется шанс овладеть самой тупиковой ситуацией и с удовлетворением подумать: «Я и не знал, что могу не просто жить, а жить хорошо!».

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