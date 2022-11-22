Какой у вас кармический путь по году рождения

Эзотерики объясняют понятие «карма» как непрерывную причинно-следственную связь между нашими мыслями и поступками в этой жизни и прошлых воплощениях.

Каждому человеку важно понять, в чем смысл его нынешнего кармического урока. И рассчитать это можно по дате рождения.

Берем дату, например: 15.05.1982, и складываем все цифры по отдельности до получения однозначного числа: 15+5+1+9+8+2=40=4+0=4 – это и будет число кармы.

Число 1. Миссия Единиц – помогать людям и при этом самим развиваться духовно, поэтому истинного успеха они добиваются в тех проектах, которые направлены на благо общества. В процессе жизни должны побороть свое высокомерие.

Число 2. Наиболее успешны в творческих и педагогических направлениях, поскольку их миссия – нести культуру и эстетику, воспитывать детей. Должны преодолевать лень и апатию.

Число 3. Их миссия – духовное развитие и обретение мудрости, которой с возрастом они должны делиться с окружающими. Чтобы достичь этого, необходимо преодолеть упрямство и нежелание учиться у других.

Число 4. Вынуждены пройти через множество испытаний и разочарований прежде, чем осознают свое предназначение, которое заключается в преодолении собственного пессимизма и помощи в этом окружающим. Важно осознать преимущество духовного над материальным.

Число 5. Это проводники информации Вселенной. Их миссия научиться видеть «подсказки» высших сил и научить этому окружающих. Должны преодолеть свою поверхностность и лживость.

Число 6 – обладатель накопленной положительной кармы, их задача – не растерять все это в текущем воплощении, а для этого важно обуздать свои непомерные желания и склонность к излишествам. Миссия – делиться с другими и учиться искренне любить.

Число 7– наиболее ориентированы на духовное развитие через «искупление» грехов прошлых жизней и нахождение причинно-следственных связей мироздания. Миссия – осознать свои способности в понимании «механизмов» Вселенной. Должны преодолеть неуверенность в собственных силах.

Число 8. Миссия – показать пример несгибаемости перед жизненными препятствиями и вдохновить на работу над собой. Важно избавиться от желания манипулировать другими на пути к своим целям.

Число 9. Их миссия – работа ради высоких целей и на благо всего человечества. Должны преодолеть зависимость от материальных благ.

Развивайтесь духовно и улучшайте свою карму!