На что указывают повторяющиеся цифры в дате рождения

Говорят, что повторяющиеся цифры стоят в дате рождения неспроста. О том, что они означают, читайте в этой статье.

Ноли

Указывает на некоторую цикличность и даже зацикленность вашей жизни: ваш путь – своего рода сансара. Много возможностей, много таланта, все дороги открыты, и любое начало пути одновременно и его окончание.

Единицы

Вы всегда можете начать сначала – в любой ситуации и при любом раскладе. У вас хватит сил (и моральных, и физических) на то, чтобы заново устроить свою жизнь, даже если все порушено.

Двойки

Вы очень дипломатичны и сильно зависите от ваших отношений с людьми. С одной стороны, вы милы и терпеливы, с другой – порой слишком милы и терпеливы.

Тройки

Обилие троек означает большой запас энергии и удачливость. Вам часто везет и сил хватает на многое, главное – грамотно их расходовать.

Четверки

Если у вас много четверок в дате рождения, значит, вы довольно стабильный человек, основательный. Рациональное мышление – то, чем вы должны гордиться и на что опираться в своей жизни.

Пятерки

Пятерки дают активную, любознательную натуру. Вы постоянно находитесь в движении, ищете что-то новое и интересное. Скука – это не про вас.

Шестерки

Шестерка означает гармонию. Если у вас в дате рождения повторяются шестерки, это значит, что вы всегда найдете наилучший выход из любой ситуации, стоит вам только расслабиться и довериться судьбе.

Семерки

Семерка – мистическая цифра. Она всегда указывает на какую-то загадку, которую человек в себе может и не осознавать, но которую ощущают окружающие. Вы человек-интрига, человек-тайна.

Восьмерки

Восьмерка – это бесконечность. Люди, в дате рождения которых много восьмерок, обладают неиссякаемым запасом прочности и еще они очень талантливы. Бесконечно талантливы.

Девятки

Девятки дают философичность и милосердие, стремление поддерживать окружающих и способствовать их росту. Вы можете стать отличной опорой себе и тем, кого вы любите.