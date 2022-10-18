Победитель по жизни или духовный лидер: что говорит о человеке его любимое число

О каких секретах характера может рассказать любимое число?

Попробуем разобраться в этом вопросе, обратившись к 22 старшим арканам Таро – одной из древнейших предсказательных систем.

1 – сильный, харизматичный человек. Творец, создатель, активная личность.

2 – обожает учиться, исследовать этот мир и его тайны.

3 – мягкий человек с хорошо развитой интуицией, предпочитающий ожидание действию.

4 – сильный человек, командир, управленец, возможно, авторитарен.

5 – духовный лидер, несет сакральные знания в мир.

6 – тот, кому часто приходится выбирать, искать решения и чем-то жертвовать.

7 – победитель, он знает свою цель и то, как ее достичь.

8 – умеет сохранять баланс, «ходить по краю», примирять непримиримое.

9 – склонен к одиночеству, поиску себя и своего места в жизни.

10 –доверяет судьбе и случаю, умеет быть в нужном месте в нужное время.

11 – этому человеку важно, чтобы все было по закону, вписывалось в рамки и устои.

12 – ему часто нужна помощь и поддержка, совет кого-то вышестоящего, не важно, другого человека или же самого Творца.

13 – в его жизни много резких перемен, завершений, ему приходится часто начинать все заново.

14 – любитель перемен и трансформаций, гибкий и умеющий найти для себя выгоду в самом запутанном положении.

15 – тот, кому легко даются социальные контакты, любитель устанавливать и рабочие, и деловые связи.

16 – этот человек будет искать новое и менять себя, часто через путь разрушения и боли.

17 – любитель гармонии и повторения, консерватор.

18 – вечный искатель лучшего, мечтатель, находящейся в поисках себя, смысла, новых путей развития.

19 – счастливый, вечный ребенок, склонный иногда слишком легко относиться к жизни.

20 – любит перемены, имеет свойство обрывать ненужное и начинать сначала.

21 – довольствуется малым, предпочитает отдавать время духовному, нежели материальному.

22 – хитрец, умеет косить под дурачка, когда ему выгодно, а потом вылезает за счет других.

Если же любимое число человека больше 22, то можно сложить эти цифры и посмотреть значение получившегося числа.