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Победитель по жизни или духовный лидер: что говорит о человеке его любимое число
18 октября 2022НумерологияРамблер
О каких секретах характера может рассказать любимое число?
Фото: depositphotos
Попробуем разобраться в этом вопросе, обратившись к 22 старшим арканам Таро – одной из древнейших предсказательных систем.
1 – сильный, харизматичный человек. Творец, создатель, активная личность.
2 – обожает учиться, исследовать этот мир и его тайны.
3 – мягкий человек с хорошо развитой интуицией, предпочитающий ожидание действию.
4 – сильный человек, командир, управленец, возможно, авторитарен.
5 – духовный лидер, несет сакральные знания в мир.
6 – тот, кому часто приходится выбирать, искать решения и чем-то жертвовать.
7 – победитель, он знает свою цель и то, как ее достичь.
8 – умеет сохранять баланс, «ходить по краю», примирять непримиримое.
9 – склонен к одиночеству, поиску себя и своего места в жизни.
10 –доверяет судьбе и случаю, умеет быть в нужном месте в нужное время.
11 – этому человеку важно, чтобы все было по закону, вписывалось в рамки и устои.
12 – ему часто нужна помощь и поддержка, совет кого-то вышестоящего, не важно, другого человека или же самого Творца.
13 – в его жизни много резких перемен, завершений, ему приходится часто начинать все заново.
14 – любитель перемен и трансформаций, гибкий и умеющий найти для себя выгоду в самом запутанном положении.
15 – тот, кому легко даются социальные контакты, любитель устанавливать и рабочие, и деловые связи.
16 – этот человек будет искать новое и менять себя, часто через путь разрушения и боли.
17 – любитель гармонии и повторения, консерватор.
18 – вечный искатель лучшего, мечтатель, находящейся в поисках себя, смысла, новых путей развития.
19 – счастливый, вечный ребенок, склонный иногда слишком легко относиться к жизни.
20 – любит перемены, имеет свойство обрывать ненужное и начинать сначала.
21 – довольствуется малым, предпочитает отдавать время духовному, нежели материальному.
22 – хитрец, умеет косить под дурачка, когда ему выгодно, а потом вылезает за счет других.
Если же любимое число человека больше 22, то можно сложить эти цифры и посмотреть значение получившегося числа.
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