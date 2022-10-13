Что день рождения говорит о вашей сексуальной жизни

Каждый человек от рождения наделен определенным сексуальным потенциалом.

Зная дату рождения человека, можно рассчитать число его сексуальности.

Например, возьмем дату 14.06.1992. 1+4+0+6+1+9+9+2=32=3+2=5. Искомое число – 5. Теперь читайте толкование!

Единица всегда уверена в себе, подтянута и привлекательна. Однако за красивым фасадом часто скрывается эгоистичная натура, в постели сосредоточенная на удовлетворении собственных потребностей. Их практически невозможно соблазнить – они всегда решают сами с кем, где и когда. В сексе «единицы» стремятся доминировать: интересы партнера если не игнорируются полностью, то отодвигаются на второй план.

Двойка ориентирована на тактильный контакт и общность интересов с партнером – это залог гармонии в сексе. Чем комфортнее «двойке» в паре, тем раскрепощеннее она будет в постели. Люди этого типа всегда внимательны к желаниям партнера, нежны и предпочитают долгие предварительные ласки бурному сексу.

Тройка от природы очень сексуально привлекательна, любит соблазнять. Смела и открыта сексуальным экспериментам: готова воплощать различные фантазии, как свои, так и партнера. Предпочитает спонтанный и бурный секс. Из-за постоянного поиска ярких ощущений, склонна к изменам.

Четверка внешне обычно сексуально не притягательна. Часто воспринимает секс исключительно как продолжение рода. Не только неумела в постели, но и склонна к консерватизму: минимум поз, секс по расписанию. Редко среди «четверок» встречается другая крайность: никаких запретов и границ. Тогда они пускаются «во все тяжкие»: пробуют все виды интимных отношений и сбиваются со счета в количестве партнеров.

Пятерка – часто бисексуал. Любит и умеет доставить удовольствие партнеру. Очень сексуально притягательна внешне, и при этом морально «распущена»: легко соглашается на интимную близость, не гнушается разовыми связями, любит пробовать все экзотическое: от партнеров других рас до воплощения самых смелых сексуальных фантазий.

Шестерка почти всегда внешне сексуально привлекательна, но не склонна соблазнять. Отличается верностью партнеру и брезгливостью по отношению к случайным связям. Нацелена на гармонию как в личных, так и в интимных отношениях, но склонна использовать секс в качестве поощрения или наказания.

Семерка не обладает выраженной сексуальностью. Она считает самой эрогенной зоной мозг партнера, поэтому секс воспринимает скорее как жизненную необходимость. Сексуальные умения приобретает из необходимости стать лучше, чем из желания. Идет на сексуальные эксперименты скорее не для удовольствия, а для получения новой информации. Склонна быть верной и требует того же от партнера.

Восьмерка сексуальную привлекательность меряет толщиной кошелька и статусом: чем дороже и успешнее выглядит человек, тем он привлекательнее в интимном плане. Они прекрасные любовники и любят секс, если их не отвлекает прибыльное дело. Часто верны партнеру не из моральных соображений, а потому, что заняты бизнесом, а не поиском новизны в интимных отношениях.

Девятка предпочитает сексу романтику. Для ее чувствительной души важен антураж и чувства, а не животная страсть. Не склонна к одноразовым связям и изменам, поскольку долго «притирается» в паре, чтобы смочь насладиться интимной близостью. Если гармония достигнута, «девятка» будет изо всех сил стараться угодить партнеру и согласиться исполнить любые его фантазии.