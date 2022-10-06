Как рассчитать число души

Не все наши возможности лежат на поверхности. Очень многие скрыты глубоко внутри нашего характера.

Число души играет одну из ключевых ролей в судьбе человека, поскольку отвечает за его внутренние желания и указывает направление для саморазвития.

Для рассчета числа необходимо из фамилии, имени и отчества человека выписать только гласные буквы и присвоить им цифровые значения, приведенные ниже:

А – 1, Е – 6, Ё – 7, И – 1, О – 7, У – 3, Ы – 2, Э – 4, Ю – 5, Я – 6.

Потом сложить полученные цифры и, если это необходимо, привести получившуюся сумму к однозначному числу.

Пример: Иванов Иван Иванович – и-а-о-и-а-и-а-о-и=1+1+7+1+1+1+1+7+1=21=3

А теперь узнайте ваше «число души».

Единица нацелена на достижение высоких целей и не свернет с выбранного пути под гнетом обстоятельств. Лидерские качества ярко выражены, но излишняя импульсивность и эгоистичность могут создавать проблемы в общении с окружающими.

Двойка отличается спокойным уравновешенным характером и склонностью к компромиссам даже в самых сложных вопросах. Тактична в общении, готова подчиняться, однако, она не обычный исполнитель, а скорее идейный вдохновитель или мудрый советчик.

Тройка объединяет в себе мужское и женское начало в равной пропорции. Живет исключительно сегодняшним днем и к жизни относятся несерьезно. Ей сложно понять свое предназначение в этом мире. Мужская часть жаждет власти и контроля над другими, женская – легкомысленна и склонна подчиняться чужой воле.

Четверка уравновешена, крайне трудолюбива, методично идет к своей цели. Среди них много реформаторов и творческих личностей: им трудно жить в постоянной стабильности и узких рамках.

Пятерка удачлива в коммерции и способна быстро реагировать на ситуацию. Всю жизнь занимается саморазвитием. Хорошо реализуется в науке и бизнесе. Любит путешествовать и познавать мир.

Шестерка обладает прекрасным вкусом и хорошими манерами. Энергична, импульсивна, но важные решения продумывает тщательно. Может пойти на компромисс в любом деле. Часто делает хорошую карьеру, при этом избегая высоких руководящих постов.

Среди Семерок много творческих личностей с богатым воображением. Любят заниматься самопознанием, интересуются экстасенсорикой. Окружающие часто считают их неудачниками в общепринятом смысле, однако они могут очень неплохо зарабатывать, используя свои экстраординарные способности и занятия.

Восьмерка – перфекционист. Она наделена выдающимися управленческими качествами и часто успешна в бизнесе. Открыто не выражает чувств и часто производит впечатление мрачного пессимиста. Может оказаться на вершине власти или славы, а может возглавить мятеж.

Девятка обладает недюжинным интеллектом и разнообразными способностями, о части которых часто даже не догадывается. Основная проблема – импульсивность и несдержанность. Очень ответственно подходит к любому делу, любит соперничество. Среди «девяток» много бизнесменов и выдающихся спортстменов.