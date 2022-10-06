Нумерология: когда ждать переломный момент
Жизнь человека делится на четыре возрастных этапа, которые можно рассматривать как переломные периоды.
На каждом этапе нам необходимо научиться решать определенную задачу, которая является актуальной в данное время. Решение этой задачи повышает самооценку, улучшает качество жизни, снижает конфликтность в отношениях. А невыполненное задание накапливает проблемы и создает серьезные трудности в развитии личности. Одним словом, если не сменить натирающие ботинки — будешь хромать всю дорогу.
В этой статье мы покажем, как рассчитать цель каждого жизненного этапа, которые в нумерологии символизируют Числа пиков. Для их расчета понадобится дата Вашего рождения. Допустим, вы родились 14.06.1973 года.
Шаг 1
Сначала вычисляем Число Жизненного Пути — складываем все цифры даты рождения до простого числа. 1+4+6+1+9+7+3=31. 3+1= 4. Число Жизненного Пути 4.
Шаг 2
Далее определяем временные отрезки четырех жизненных этапов (пиков).
Второй и третий пики длятся по 9 лет.
Шаг 3
Вычисляем Числа пиков для каждого этапа по отдельности.
Число I пика. Суммируем цифры дня и месяца рождения. В нашем примере это — 1+4+6= 11. 1+1= 2.
Число II пика. Складываем цифры дня и года рождения. 1+4+1+9+7+3= 25. 2+5= 7.
Число III пика. Находим сумму чисел I и II пиков. 2+7= 9.
Число IV пика. Складываем цифры месяца и года рождения. 6+1+9+7+3=26. 2+6= 8.
Шаг 4.
Смотрим, каким целям соответствуют полученные Числа пиков.