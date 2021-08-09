Переводим любовь в цифры: как узнать, что ждет отношения

Нумерология позволяет подобрать идеального партнера для совместной жизни.

Благодаря нумерологическому расчету можно узнать, что ожидает союз влюбленных. Для того чтобы узнать о перспективах отношений, нужно имена обоих партнеров и их даты рождения перевести в цифры. Это можно сделать с помощью специальной таблицы. Складывать все цифры обоих имен и дат рождения необходимо до тех пора, пока не получится число от одного до девяти.

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fedpress

Если получится цифра 1, отношения, скорее всего, будут гармоничными, полными любви и взаимопонимания. Нарушить гармонию может любой из партнеров, если начнет что-то утаивать от избранника.

Цифра 2 означает, что партнеры друг другу не совсем подходят, однако у отношений есть шанс при условии, что первый партнер будет давать избраннику свободу действий и не показывать своей ревности. Разрушить отношения может эгоизм кого-то из партнеров.

Цифра 3 символизирует идеальный союз двух искренне любящих друг друга людей.

Цифра 4 говорит о прочности отношений равных людей. Успех союза возможен, если оба партнера будут настоящей командой.

Цифра 5 обещает хорошие отношения людям одного социального статуса. Если в отношениях есть неравенство, скорее всего, они обречены на разрыв.

Цифра 6 показывает отношения партнерские в профессиональном, карьерном плане. Второй избранник может благотворно повлиять на материальное и деловое положение партнера.

Цифра 7 символизирует счастливый союз при соблюдении важного условия. Партнеры должны полностью принимать друг друга и не стараться изменить возлюбленного в угоду своим интересам.

Цифра 8 говорит о том, что отношения будут идеальными, если оба в паре стремятся к материальному благополучию. Это оптимальный союз для двух карьеристов, считают нумерологи.

Цифра 9 обещает обоим партнерам множество разногласий. Однако при умении идти на компромисс любовь будет долгой.