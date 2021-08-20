Перепады успеха: как по дате рождения узнать удачные периоды жизни

Как узнать и приготовиться к позитивным и негативным периодам в своей жизни?

Нумерология – эзотерическая наука, позволяющая через дату рождения узнать многое о характере человека и его судьбе. Одним из интересных моментов является определение удачных периодов в жизни человека и краткое описание того, как следует себя вести в каждом из них, сообщает Jevons1.

Как рассчитать

Для расчета необходима дата рождения, например: 12.08.1988. Первое число покажет, сколько удачных периодов будет в жизни человека и как долго они будут длиться. Для вычисления сложим цифры числа и месяца рождения: 1+2+0+8=11. Поскольку число получилось двузначное, необходимо сложить его цифры между собой: 1+1=2. Если после сложения получается цифра от 1 до 9, то дополнительных вычислений проводить не нужно. В нашем примере искомое число – 2. Это означает, что у человека, родившегося в эту дату, жизненные периоды сменяются каждые 2 года: 2 года дела идут удачно, следующие 2 – наступает спад. В нумерологии считается, что жизнь каждого человека начинается на позитивной ноте, поэтому в нашем примере удачными будут периоды с рождения до 2 лет, затем с 4 до 6, потом с 8 до 10 и так далее. Это совершенно не означает, что в «неудачный» период все идет плохо. В это время больше вероятность застоя в делах, различных проблем и неудачных отношений. В «удачные» периоды дела идут в гору, легче осуществлять задуманное, крепче здоровье, уточняет Amurmedia.

Что еще можно узнать

Второй расчет помогает узнать, как нужно действовать в положительные периоды, учитывая личные особенности. Для этого нужно сложить цифры года рождения: 1+9+8+8=26. Поскольку снова получилось двузначное число, нужно сложить цифры между собой еще раз: 2+6=8. Теперь у вас есть подсказка, как себя вести:

1 – число начала и социальных контактов. В благоприятные периоды необходимо начинать новые дела, больше общаться с людьми, укреплять связи, развивать личные отношения. Это период возможностей, которые помогут вам продержаться, когда дела пойдут на спад.

2 – число партнерства. Это удачное время для построения бизнеса в паре с кем-то, развития семейных отношений, вступления в брак. Не нужно быть в одиночестве, для этого существует период спада.

3 – число творчества и самовыражения. Период для поиска нового хобби, творческих проектов, реализации внутренних целей. Удачное время для смены работы или направления развития. Работа в команде приведет к успеху быстрее, чем в одиночку.

4 – число стабильности. Пожинайте плоды, наслаждайтесь стабильностью, копите ресурс – все это понадобится в менее удачном периоде. Совершенствуйте имеющиеся навыки и умения, делайте крупные покупки или удачно вложите финансы.

5 – число экспериментов. Время благоприятно для смены деятельности, круга общения, имиджа, путешествий. Но в этот период важно прислушиваться к интуиции, которая подскажет, когда стоит рискнуть, а когда выждать.

6 – число ответственности. Важно обратить внимание на собственные потребности или помочь кому-то из близких. Это время, когда нужно завершать начатые дела, подводить промежуточные итоги, исправлять ошибки и налаживать отношения.

7 – магическое число. Оно пробуждает интуицию или паранормальные способности. В этот период лучше заняться саморазвитием, духовными практиками, побыть в одиночестве – это даст новый ресурс и переосмысление происходящего.

8 – число здоровья. Период, когда необходимо заняться восстановлением сил, отказаться от вредных привычек, избавиться от токсичных отношений. Если есть проблемы с финансами, удачный момент пересмотреть свое отношение к деньгам.

9 – число активности. Что бы не происходило, важно «двигаться» во всех смыслах слова. Это время нужно использовать для того, чтобы создать задел на период спада активности, для преодоления застоя в делах и личном развитии. Необязательно начинать новое, главное, не стоять на месте.

Рассчитывайте свои жизненные периоды и извлекайте максимальную пользу из этих знаний.