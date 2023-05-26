Вскрываем подтекст даты: как день рождения влияет на судьбу

Наше рождение – самое главное событие всей жизни.

Мы рождаемся с определенными склонностями, характером, судьбой. И этим нас наделяет планета, в день которой мы прибыли в эту жизнь. О том, как узнать, какая планета защищает нас и описывает наш характер, читайте в этой статье.

Для расчета правящей планеты просто сложите все цифры даты вашего рождения и доведите сумму до однозначного числа. В качестве примера – расчет девушки, рожденной 11 мая 1993 года:

11.05.1993

1+1+5+1+9+9+3=29=2+9=11=1+1=2

Единица – Солнце

Солнце – планета лидеров. Вы рождены, чтобы ставить амбициозные цели и достигать их, демонстрируя собственные таланты окружающим. Негативная судьба Солнца в том, что он часто одинок в своем сиянии: устраняя конкурентов, он устраняет и возможных друзей.

Двойка – Луна

Луна – планета людей чувствительных и эмоционально-гибких. Их судьба – заботиться о самых близких и о людях вообще. Сложности у Лун возникают, когда нужно принять решение: они крайне несамостоятельны.

Тройка – Юпитер

Юпитер – планета учителей и проповедников. Это настоящие мудрецы, которые еще и очень удачливы: каким-то образом они всегда получают то, что хотят, практически не напрягаясь. Негативная карма заключается в лености и чрезмерном эскапизме.

Четверка – Раху

Это планета людей, которые полны жизненных сил и желаний. Они неугомонны, постоянно придумывают что-то новенькое и обычно имеют большой круг друзей и знакомых. Негативная сторона Раху заключается в разбросанности и быстрой смене интереса.

Пятерка – Меркурий

Если управляет планета Меркурий, вы всегда выглядите моложе своих лет и занимаетесь разными видами деятельности. Судьба подопечных Меркурия в том, чтобы сделать хобби своей работой и научить окружающих легкости.

Шестерка – Венера

Венера отвечает за любовь и соблазнение. Люди, управляемые Венерой, должны помогать окружающим видеть красоту в повседневности. Сами они склонны иметь множество романов, из негативной кармы – вероятность не иметь стабильных отношений и стабильной работы.

Семерка – Кету

Подопечные планеты Кету – люди необычные и часто замкнутые. Они любят заниматься делами, которые всем обычно кажутся странными (йога, астрология, медитация), но если они научатся не обращаться внимания на оценки окружающих, могут достичь истинного успеха.

Восьмерка – Сатурн

Те, кем управляет Сатурн, отличаются честностью и строгостью. Они всегда выполняют свои обязательства и следят, чтобы окружающие несли ответственность. Негативная карма сатурнианцев заключается в излишней ригидности, холодности и эмоциональной сухости.

Девятка – Марс

Призыв Марса – действовать! Марсиане очень любят скорость, свои желания и ни перед чем не останавливаются. Их судьба в том, чтобы достигать своих целей и показывать всем вокруг, что жить согласно собственным желаниям – возможно.

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