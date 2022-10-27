Как подобрать оберег по дате рождения

Оберег можно подобрать с точки зрения науки о цифрах нумерологии.

В соответствии с вашим числом судьбы вам нужен определенный амулет, который будет действительно защищать вас от внешнего воздействия темных сил.

Чтобы получить свое число судьбы, нужно поочередно сложить все цифры в вашей дате рождения. Например, человек родился 3 апреля 1986 года, тогда ему нужно сложить 3+4+1+9+8+6=31, потом он должен сложить 3+1=4. Четверка и будет его числом судьбы.

Единица

Люди с числом судьбы единица – яркие, самодостаточные и талантливые, но у них есть недостатки. Например, они часто смотрят свысока на других людей и могут быть излишне заносчивы. В качестве оберега им идеально подойдет камень агат. Он известен своими свойствами не только защиты от сглаза и порчи, но и отводит завистников из вашего окружения.

Двойка

Те, у кого число судьбы двойка, – самые доброжелательные люди среди всех. Они всегда придут на помощь, дадут ценный совет и могут стать посредниками в переговорах конфликтующих сторон. Однако они часто забывают о своих эмоциях и прячут их внутри, что сильно вредит им. Вам нужно носить с собой оберег-подкову, а еще одну повесить над дверью. Так в вашу жизнь будут входить только люди с чистыми помыслами.

Тройка

На первый взгляд люди-тройки могут показаться доброжелательными мечтателями, но на самом деле они – трудолюбивые и проницательные люди, которые всегда добиваются своих целей. В их жизни часто присутствуют авантюры и риск, поэтому им нужен амулет, который будет защищать их от сглаза. Таким людям стоит приобрести себе турецкий глаз. Он будет защищать от сглаза и дурного влияния, которому они с легкостью могут подвергнуться.

Четверка

Четыре – число стабильности и надежности, поэтому на людей с этой цифрой судьбы можно с легкостью положиться. Однако их жизнь переживает чреду взлетов и падений, поэтому они могут быть внутренне нестабильными, и это часто им мешает. В качестве оберега им лучше всего использовать лунный камень, так как считается, что он может принести человеку спокойствие и миролюбие.

Пятерка

Эти люди предпочитают независимость и любят свою свободу. Они жаждут перемен и всегда готовы идти на риск, с охотой знакомятся с новыми людьми и живут полной жизнью. Им нужно всегда носить на руке оберег – красную нить. Она будет исполнять все желания и напоминать о заземлении.

Шестерка

Они – надежные друзья, которые даже в самых тяжелых случаях идут на компромисс. Тем не менее, в этих людях есть необходимая сила и стержень, которые помогают им переживать трудности. Чтобы сгладить жесткость характера, им нужно иметь с собой оберег-колокольчик. Он отпугнет злых духов и будет приятно успокаивать своим звоном.

Семерка

У людей с числом судьбы семь особый взгляд на мир, так как они подвержены своим чувствам и эмоциям. Если им некуда деть свою любовь, они будут открываться каждому встречному человеку. Это может быть опасно, так как не все люди вокруг доброжелательны. Нужно всегда носить с собой оберег-зеркало. Оно будет отражать весь негатив, который будет на вас сыпаться.

Восьмерка

Люди-восьмерки амбициозны и готовы брать на себя ответственность за все свои поступки, поэтому часто продвигаются высоко по карьерной лестнице, могут стать известными личностями и добиться успеха. У них может быть много недоброжелателей из-за их положения, поэтому к подбору оберега нужно относиться внимательно. Им идеально подойдет булавка, прикрепленная на одежду. Она считается сильным оберегом, способным отражать негатив.

Девятка

Эти люди смелы, умны, открыты и доброжелательны. Они никогда не зацикливаются на прошлом – предпочитают заниматься настоящим или углубляться в будущее, но при этом часто витают в облаках. В качестве оберега им можно выбрать малахит – этот камень лучше всего работает вместе с серебром и отгоняет дурные мысли.