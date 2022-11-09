Что можно и что нельзя делать в волшебную зеркальную дату 11.11.2022

В ноябре нас ожидает зеркальная дата – 11.11. 2022.

В нумерологии число 11 считается сакральным и несет в себе много энергии. Что же особенного произойдет в эту дату и как ее провести с пользой?

В чем особенность даты

Число 11 сочетает в себе энергию чувствительности, творчества и повышенной интуиции. В нумерологии оно символизирует некий портал между мирами. А в эту дату будет целых две единицы, из-за чего его действие будет только усиливаться.

Кроме этого, играет роль и сумма чисел (1+1+1+1=4). Четверка, в свою очередь, говорит о материальных благах, которые следует ожидать в этот день. Также задача этого числа напомнить, что мы сами являемся творцами своего будущего благополучия.

Также в эту дату судьба будет посылать вам особые знаки и символы, но важно научиться их читать. Если вы их заметите, то знайте, что вам следует сделать перерыв в бешенном ритме и, наконец, прислушаться к себе и своим желаниям.

Но, чтобы провести этот день с максимальной пользой, необходимо знать, что можно делать, а чего не следует.

Что можно и нельзя делать

В этот день можно и даже нужно следовать знакам судьбы, слушать себя, открываться новому, полностью доверять своей интуиции и обращать внимание на сочетание одинаковых цифр. Например, если вы увидели несколько рядом стоящих единиц или других цифр, то постарайтесь запомнить, о чем вы думали в этот момент. Именно эти мысли и откроют правду на ваше ближайшее будущее.

Самое главное, что нельзя делать в эту зеркальную дату – это желать окружающим людям зла. Также стоит забыть о зависти, нельзя ругаться и проводить спиритические сеансы и ритуалы. Кроме этого, в этот день важно не допускать каких-либо разрушающих мыслей. И только тогда 11 ноября 2022 года окажется для вас одним из самых знаменательных дней.