Какие числа в дате рождения указывают на денежную удачу

По ее цифрам определяют сильные стороны характера, жизненные задачи, способности и даже отношение к материальным благам. Одним деньги достаются благодаря лидерству и инициативе, другим через умение договариваться, третьим везет в рискованных начинаниях или собственном бизнесе.

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Особое внимание нумерологи уделяют цифрам, которые присутствуют непосредственно в дате рождения, а также числу жизненного пути: сумме всех ее цифр. Некоторые числа традиционно связывают с материальным успехом чаще остальных.

Как рассчитать свое денежное число

Смотреть стоит не только на день рождения. Важным показателем считается число жизненного пути.

Для его определения складывают все цифры даты рождения. Например, человек появился на свет 17 августа 1990 года:

1 + 7 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 = 35.

Затем:

3 + 5 = 8.

Числом жизненного пути будет восьмерка, один из наиболее сильных материальных символов.

Если при расчете получается 11, 22 или 33, в некоторых школах нумерологии их оставляют без дальнейшего сокращения и рассматривают отдельно как мастер-числа.

Число 1 — деньги через самостоятельность

Единица связана с инициативой, лидерством и способностью самостоятельно прокладывать себе дорогу. Особенно заметно ее влияние у людей, родившихся 1, 10, 19 или 28 числа. После сложения цифр каждая из этих дат сводится к единице.

Денежная удача «единиц» чаще раскрывается там, где есть возможность принимать решения самостоятельно. Это число предпринимателей, руководителей, первопроходцев и людей, способных превратить собственную идею в источник дохода.

Но у единицы есть важное условие: деньги редко приходят исключительно через ожидание удачного случая. Ее финансовый потенциал включается через действие. Чем дольше такой человек остается в зависимом положении и боится проявлять инициативу, тем слабее реализует возможности своего числа.

Число 3 — способность притягивать возможности

Тройка считается числом творчества, общения и расширения.

Люди с выраженной тройкой способны получать деньги благодаря талантам, знакомствам, публичности и способности заинтересовать других своими идеями.

Особенно сильной эта энергия считается у рожденных 3, 12, 21 и 30 числа. Тройка благоприятна для сфер, где важны слово, образ, коммуникация и внимание окружающих. Она может проявляться в торговле, творческих профессиях, рекламе, медиа и собственных проектах.

Деньги у таких людей нередко появляются через возможности, которые первоначально не воспринимались как источник серьезного дохода. Однако тройке важно научиться сохранять заработанное. Легкость получения денег может сопровождаться столь же легким отношением к расходам.

Число 5 — удача в переменах и риске

Пятерку связывают с движением, торговлей, свободой и неожиданными возможностями.

Особое значение она имеет для родившихся 5, 14 и 23 числа. Финансовый путь пятерки редко бывает совершенно ровным. Деньги могут приходить волнами: период бурного роста сменяется затишьем, после чего появляется новая возможность.

Зато именно пятерка хорошо чувствует себя в быстро меняющихся обстоятельствах. Там, где другие боятся неизвестности, человек этого числа способен увидеть шанс.

Ему могут подходить предпринимательство, продажи, путешествия, работа с большим количеством людей и проекты, где необходимо быстро реагировать на изменения.

Главная опасность пятерки заключается в чрезмерном азарте. Денежная удача этого числа работает лучше, когда смелость не превращается в безрассудство.

Число 8 — главный символ материального успеха

Восьмерку чаще других называют денежным числом. Она связана с властью, управлением, материальными ресурсами, амбициями и умением добиваться результата. Особенно сильное влияние восьмерки ищут у людей, родившихся 8, 17 или 26 числа.

Такому человеку может быть проще обращаться с крупными задачами и ресурсами, чем довольствоваться небольшими целями. Восьмерка хорошо проявляет себя в бизнесе, управлении, финансах и руководящих должностях. Но это число связывают не столько с легкими деньгами, сколько с крупным денежным потенциалом.

В нумерологии восьмерку часто изображают как символ постоянного движения: деньги приходят, используются и снова возвращаются. Попытка исключительно накапливать и ничего не отдавать может нарушать этот круг. Поэтому восьмерка считается сильной тогда, когда человек умеет не только получать ресурсы, но и правильно ими распоряжаться.

Число 9 — деньги через масштаб

Девятка символизирует опыт, влияние и широкий взгляд на мир. Она особенно заметна у родившихся 9, 18 и 27 числа.

Денежная удача девятки раскрывается необычным способом. Чем сильнее человек концентрируется исключительно на личной выгоде, тем сложнее может идти его финансовый путь. А вот деятельность, рассчитанная на большое количество людей, способна неожиданно принести серьезный результат.

Поэтому девятку связывают с крупными проектами, образованием, искусством, общественной деятельностью и всем, что позволяет влиять на широкую аудиторию.

Деньги здесь становятся следствием масштаба.

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