«Россию спасет женщина»: предсказание Нострадамуса

Существуют пророчества о том, что Россию, а то и весь мир, спасет женщина.

Возможно, многие из нас слышали о том, что существуют пророчества о том, что Россию (а то и весь мир) спасет женщина. Например, катерн Нострадамуса звучит так:

«Терпеть и прощать – на судьбу повлияет,

Безвестная Дама народ удивляет,

Игры и счастье, энергии много,

Русские первыми вкусят от Бога».

Возможно, еще 100 лет назад такое утверждение вызывало скептическую улыбку, но современный мир вносит свои коррективы, и мы знаем, что роль спасителя не имеет пола, так почему бы и нет?

Как это может произойти? Возможно, это будет власть «мягкой силы» – силы знания, всепрощения и гармонии. Скорее всего, это будет женщина-лидер, женщина-учитель, имеющая определенный авторитет и власть. А так как современные технологии позволяют любой информации быть услышанной и распространяться с молниеносной скоростью, то мы можем ожидать появления нового блогера: женщины, которая будет рассказывать о любви и принятии, и, что немаловажно, своим примером показывать, какие чудеса могут возникать, если следовать этому пути. Возможно, она будет обладать даром целительства – и демонстрировать это своей аудитории в прямом эфире.

Еще один вариант, что это женщина-политик или ученый, которая поразит мир открытием или мудро принятым решением. В такую вероятность несколько сложнее поверить, т.к. на данный момент подходящую фигуру найти сложно, а судя по всему, предсказанию суждено сбыться в самое ближайшее время. Кроме того, у различных прорицателей встречается утверждение, что эта женщина родится в обычной семье и круг возможных персон еще сужается. Что интересно, про искусство никаких упоминаний в различных источниках нет, так что медиазвезд тоже можем смело вычеркивать из списка возможных кандидатур.

Кроме того, в ряде источников говорится о том, что люди будут сопротивляться знаниям, не все смогут их разглядеть и, впоследствии, пожалеют о своей недальновидности. Возможно, прислушиваться и искать эту загадочную Даму имеет смысл начинать уже сейчас – так шанс оказаться в числе первых, соприкоснувшихся с новыми целительными энергиями, которые она принесет!

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