Вечная молодость и органы на 3D-принтере: футуролог рассказал, что будет с миром в 2031 году

Люди всегда пытались представить, как будет выглядеть их жизнь через 100 лет.

В фантастических произведениях 20 века, можно найти множество описаний предметов и процессов, которые давно вошли в нашу жизнь. В 21 веке технический прогресс многократно ускорился, поэтому сейчас футурологи – это люди, которые анализируют тенденции настоящего и прогнозируют будущее – дают прогнозы примерно на 20-30 лет вперед.

Очень интересные предсказания у известного финского футуролога Ристо Линтури. Его прогноз на ближайшие 15 лет основывается на изучении 1600 научных исследований в разных областях науки. Он ожидает мощного прорыва в медицине.

Футуролог говорит о том, что в 30-е годы любой человек сможет сдать анализ слюны, используя мобильное приложение или какое-то очень простое устройство, тут же получить результат и понять, каким вирусом или бактерией вызвано текущее заболевание. Таким же образом можно будет сдать большое количество разнообразных анализов, отправить врачу онлайн и получить рекомендации по лечению. Телемедицина получит мощное подкрепление со стороны искусственного интеллекта и плотно войдет в жизнь каждого человека. Футуролог считает, что есть вероятность, что к середине века будет возможность создавать цифровые модели человека, на которых можно будет испытывать влияние лекарств и пищи на конкретный организм. Возможно, эти модели смогут прогнозировать развитие болезней и даже примерную продолжительность жизни. Футуролог уверен, что будут разработаны лекарственные способы продления молодости, которые будут как замедлять развитие возрастных болезней, так и обновлять стареющие клетки организма. А различные «запчасти» для органов будут печататься перед операцией на 3D принтере.

Благодаря расцвету нанотехнологий, заметно подешевеет производство сельхозпродукции, которую можно будет выращивать в любом климате в специальных теплицах.

И еще важной частью общества станет виртуальная жизнь, когда люди смогут общаться, отправляться в путешествия и заниматься спортом, не выходя из дома, а с помощью очков виртуальной реальности. Эти технологии позволят реконструировать прошлое, что даст возможность «лично» посетить исторические места и участвовать в событиях. Для людей с ограниченными возможностями это значительно раздвинет «границы» жизни. А вот как это повлияет на социальные контакты и развитие личности, нам еще предстоит узнать.

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