Будем жить в пещерах: предсказание Василия Монако о будущем мира

Огромное количество предсказателей в разные времена «видели» далекое будущее и делились своими прогнозами с современниками.

До наших дней дошла лишь малая часть из них, но тем интереснее узнавать, как представлялись события современности людям, жившим за несколько столетий до нас. К сожалению, большая часть предсказаний требует дополнительного осмысления и толкования в силу того, что невозможно было в древние времена правильно назвать и описать то, что будет происходить через несколько веков.

Со сложностями трактовки столкнулись исследователи наследия русского пророка Василия Монако. Он родился в Москве в 1660 году, рано осиротел и попал на воспитание в монастырь, где позже постригся в монахи и провел большую часть жизни. Точно неизвестно, почему у Василия была такая фамилия. Предположительно, изначально это было прозвище – монахов, то есть воспитанный монахами, ведь на Руси фамилии раньше носили только высокопоставленные вельможи. А возможно, фамилия зазвучала на европейский манер гораздо позже, когда рукописи ясновидящего монаха были вывезены за границу после его смерти в 1722 году. По дошедшим до нас свидетельствам современников, Василий Монако периодически впадал в транс или, как это называлось в те времена – «божественный экстаз» и в этом состоянии описывал открывающиеся ему видения. До наших дней дошли копии его пророчеств, обнаруженные в Италии писателем Ренцо Башером. Он опубликовал их в 1992 году в отдельной книге: «Тайны Санкт-Петербурга – будущее России и мира в пророчествах Василия Монако».

Часть «видений» Монако предрекает миру страшные события. Он говорил о появлении «новой ужасной звезды», от которой на Земле начнутся пожары и другие природные катаклизмы, будут гибнуть люди. Вероятно, он имел ввиду мистическую Нибиру, изображение которой как второго Солнца, есть даже на наскальной росписи. В предсказаниях Монако много говорится о многочисленных войнах, которые заставят людей жить в пещерах. В это же время произойдут серьезные изменения ландшафта на планете: горы станут равнинами, а суша уйдет под воду. Кто знает, не последствия ли ядерного удара «видел» пророк? Но, несмотря на всю апокалиптичность видений монаха, в его рукописях говорится о том, что человечество пройдет все испытания: новая жизнь и возрождение цивилизации начнется на Урале.

Читая прогнозы, не впадайте в панику: не всем из них суждено сбыться.

Читайте также: