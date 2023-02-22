Катастрофические изменения: видение поляка Анджея о будущих катаклизмах

Страшные предсказания о конце света делались многократно и в разные времена.

Тремя основными факторами, которые могут привести Землю к Апокалипсису являются войны, эпидемии и природные катаклизмы. Множество пророков и ясновидящих не перестают пугать мир такими видениями. К ним можно отнести и предсказателя из Польши, старца Анджея, о котором в последнее время заговорили в Европе. Свои апокалиптические прогнозы насчет будущего человечества Анджей делает весьма современным способом: по рассказам журналистов, которые с ним общались, он включает диктофон, погружается в глубокий транс и описывает все, что видит во время своего медитативного путешествия. Вернувшись к реальности, Анджей записывает то, что наговорил. Большая часть его видений касается природных катаклизмов. Анджей считает, что наступившая астрологическая эра Водолея коренным образом изменит природную ситуацию на планете. Предсказатель уверен, что те сюрпризы погоды, которые человечество наблюдает в последнее десятилетие – это только самое начало катастрофических изменений.

В одном из своих видений Анджей увидел, что одной из причин земных катаклизмов станет космический объект. Он предполагает, что неопознанное на текущий момент небесное тело (астероид или комета) врежется в Землю и спровоцирует череду землетрясений и цунами. Провидец утверждает, что в своих видениях он ясно представляет уничтоженные лавой города и ушедшие под воду части суши. Особенно сильно, по его мнению, пострадает Бразилия, Нью-Йорк и Калифорния, а в Европе – Италия: большая часть их территории уйдут под воду. Географическая карта мира сильно изменится: Мексиканский залив высохнет, Средиземное море обмелеет, швейцарские Альпы станут равнинной территорией, а Япония и Гималаи будут затоплены. Что касается территории России, то она пострадает частями: будут затоплены некоторые прибрежные города, например, Владивосток и Мурманск, Урал окончательно станет равниной. Меньше всего катастрофа коснется Австралии и Новой Зеландии: по их территории прокатятся слабые землетрясения.

При этом Анджей утверждает, что природа постепенно успокоится и жизнь постепенно вернется в свою колею. А нам остается надеяться, что такого катаклизма не случится.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог