Главные предсказания Нострадамуса на 2022 год

Каких сюрпризов ждать от грядущего года всему человечеству?

Как обычно, в преддверии нового года у людей возрастает интерес к различным предсказаниям: хочется заранее узнать, к чему готовиться в ближайшем будущем. Понимая это, ученые, исследующие наследие Нострадамуса – великого французского предсказателя, философа и алхимика, постарались как можно более полно перевести и расшифровать его пророчества. Несмотря на то, что сам предсказатель жил много веков назад, его прогнозы, сформулированные в стихотворных катренах, охватывают огромный период существования человечества, практически до 3000 года. Если говорить про нынешний век, то французский оракул писал, что он станет для человечества периодом кардинальных перемен.

Конец света

Из своего времени многие современные события Нострадамус не мог описать четко, но что он имел ввиду, можно догадаться по описаниям. Он говорил о том, что грядет «конец света», который ознаменуется крушением привычного уклада жизни и возникновением нового порядка. Похоже, Нострадамус предвидел появление искусственного интеллекта, который интенсивно захватывает все новые сферы нашей жизни.

О новых болезнях

Оракул предостерегал человечество от «божьего гнева», который выразится в многочисленных природных катаклизмах. Стоит заметить, что климат планеты действительно стремительно меняется, и количество стихийных бедствий увеличивается. Наряду с этим, Нострадамус «видел» появление новых болезней, которые поразят человечество, и ситуация с коронавирусом – лишнее тому подтверждение, сообщает Vse Goroskopu.

Ураган в Европе и дождь из астероидов

Если говорить о предсказаниях, которые исследователи наследия провидца относят к 2022 году, то они звучат весьма пессимистично. Расшифровки катренов на ближайший период умалчивают о масштабных эпидемиях, поэтому, есть вероятность, что нынешняя наконец-то сойдет на нет. Однако, грядущий год может быть «щедр» на природные катаклизмы, которые приведут к голоду в некоторых странах. Нострадамус пророчит разрушительный ураган в Европе, который нанесет сильный урон Франции. А еще есть вероятность, что в будущем году Земля попадет под дождь из астероидов, который спровоцирует мощное цунами в Азии и затопление прибрежных территорий. Борьба за ресурсы и политические разногласия могут стать началом военного противостояния нескольких государств, которое в последующие годы может вылиться в вооруженный конфликт.

Остается надеяться, что великий предсказатель на этот раз ошибся и в наступающем году в мире будет спокойно.