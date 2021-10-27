Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Дождь из астероидов и ураган в Европе: главные предсказания Нострадамуса на 2022 год

27 октября 2021ПредсказанияМарианна Басс

Каких сюрпризов ждать от грядущего года всему человечеству?

Главные предсказания Нострадамуса на 2022 год
Фото: mx.shotoe.com

Как обычно, в преддверии нового года у людей возрастает интерес к различным предсказаниям: хочется заранее узнать, к чему готовиться в ближайшем будущем. Понимая это, ученые, исследующие наследие Нострадамуса – великого французского предсказателя, философа и алхимика, постарались как можно более полно перевести и расшифровать его пророчества. Несмотря на то, что сам предсказатель жил много веков назад, его прогнозы, сформулированные в стихотворных катренах, охватывают огромный период существования человечества, практически до 3000 года. Если говорить про нынешний век, то французский оракул писал, что он станет для человечества периодом кардинальных перемен.

Конец света

Из своего времени многие современные события Нострадамус не мог описать четко, но что он имел ввиду, можно догадаться по описаниям. Он говорил о том, что грядет «конец света», который ознаменуется крушением привычного уклада жизни и возникновением нового порядка. Похоже, Нострадамус предвидел появление искусственного интеллекта, который интенсивно захватывает все новые сферы нашей жизни.

О новых болезнях

Оракул предостерегал человечество от «божьего гнева», который выразится в многочисленных природных катаклизмах. Стоит заметить, что климат планеты действительно стремительно меняется, и количество стихийных бедствий увеличивается. Наряду с этим, Нострадамус «видел» появление новых болезней, которые поразят человечество, и ситуация с коронавирусом – лишнее тому подтверждение, сообщает Vse Goroskopu.

Ураган в Европе и дождь из астероидов

Если говорить о предсказаниях, которые исследователи наследия провидца относят к 2022 году, то они звучат весьма пессимистично. Расшифровки катренов на ближайший период умалчивают о масштабных эпидемиях, поэтому, есть вероятность, что нынешняя наконец-то сойдет на нет. Однако, грядущий год может быть «щедр» на природные катаклизмы, которые приведут к голоду в некоторых странах. Нострадамус пророчит разрушительный ураган в Европе, который нанесет сильный урон Франции. А еще есть вероятность, что в будущем году Земля попадет под дождь из астероидов, который спровоцирует мощное цунами в Азии и затопление прибрежных территорий. Борьба за ресурсы и политические разногласия могут стать началом военного противостояния нескольких государств, которое в последующие годы может вылиться в вооруженный конфликт.

Остается надеяться, что великий предсказатель на этот раз ошибся и в наступающем году в мире будет спокойно.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
Что Вольф Мессинг предсказал России в 2022 году
Нравится 9
Предсказания
Что предсказали миру самые знаменитые пророки
Нравится 1
Гороскопы
Ищем возможности везде — гороскоп на 28 октября
Зодиак
Почему нельзя злить Козерога
Зодиак
Три знака зодиака, которые чаще других меняют пол
Зодиак
Знаки зодиака, которым не нужны серьезные отношения
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Какие женщины сами толкают мужей на измену
Народные приметы
Народные приметы на 28 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Гороскопы
Тайные пристрастия разных знаков зодиака
Гороскопы
Совместимы ли Меган Маркл и принц Гарри по знаку зодиака
Гороскопы
Каким знакам повезет в любви и деньгах в ноябре