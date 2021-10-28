Пророчество русского Нострадамуса

Почему нам стоит прислушаться к предсказаниям нашего соотечественника?

Пророчества о будущем во все времена вызывали большой интерес людей. Имена выдающихся предсказателей и их труды дошли до нас сквозь века: Нострадамус, Кассандра монах Авель. Одним из тех, кто «видел» будущее на годы вперед был и наш соотечественник – Тит Нилов. Исследователи его пророчеств называют Нилова «русским Нострадамусом» за точность описаний и огромный охват времени предсказаний. Записи велись на протяжении долгого времени неизвестным биографом и были обнаружены случайно в одной из провинциальных библиотек.

Кто такой Тит Нилов

О жизни самого Тита Нилова известно не так много. Точная дата рождения в записях отсутствует, но по описаниям понятно, что жил он в середине 17 века. Мальчик рано остался сиротой, и в своей общине пас скот, зарабатывая себе на еду. С раннего детства Тит обладал способностью «видеть» пропавшие вещи, людей и мог указать нечистых на руку людей. Поэтому, когда в деревне проездом был известный знахарь, мальчика с радостью отдали ему в обучение. Тит много странствовал, учился различным эзотерическим практикам. В более зрелом возрасте ушел в религию, стал старообрядцем, но все это время продолжал предсказывать будущее.

«Золотой век» человечества

В записях неизвестного биографа собрано огромное количество предсказаний об истории России, охватывающих большой временной отрезок. Часть событий легко угадываются в описаниях, но те, которые относятся к нашим дням и ориентированы на будущее, весьма иносказательны. Ученые истолковали несколько важных пророчеств. Как и многие предсказатели, Тит говорил о том, что человечество ждет множество испытаний, как со стороны природы, которая будет уничтожать целые страны, так и со стороны самих людей, которые забудут о духовном и «займутся всеобщей торговлей»: не только в смысле вещей, но и человеческих качеств. По планете прокатятся многочисленные войны, «мир будет написан кровью» и «мало людей и мало вещей сохранится. Но то, что сохранится, должно будет подвергнуто новому очищению, прежде чем войти в новый рай земной». Однако, для России Тит видел хорошее будущее, но по его представлению, оно настанет ближе к концу века. Наша страна переживет все катаклизмы и с нее начнется «золотой век» человечества. Он описывал многочисленные технологические достижения, часть из которых уже появляются в нашей жизни.

Люди освоят космическое пространство и водные глубины, научившись летать и плавать. Исчезнет голод и войны, под водой будут построены города, в которых хватит места всем. Люди научатся понимать друг друга без слов, страшные болезни отступят и продолжительность жизни возрастет многократно.

Хочется верить, что хорошие пророчества сбудутся еще при нашей жизни.