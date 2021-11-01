Что индийская ясновидящая предрекла России и Китаю

Чего стоит опасаться человечеству в ближайшее время?

Арчена – ясновидящая и целительница из Индии. Она родилась в семье браминов – высшей из четырех каст этой страны. От родственников она получила знания об индийской магии. Свои предсказания она делает в трансе, где соединяется с энергией людей, стран и событий. Исходя из этого она предрекает то, что произойдет в будущем.

У Арчены есть супруг из России по имени Александр. Он переводит ее предсказания и часто расспрашивает жену о судьбе своей родины. Недавно она сделала предсказание о

будущем двух стран – России и Китая.

Природные катаклизмы

Говоря о будущем всего мира, Арчена предсказала большое количество природных катаклизмов. По словам ясновидящей, природные беды будут происходить все чаще. В основном это наводнения, землетрясения и извержения вулканов.

«Я вижу, что в ближайшие три года будет много извержений вулканов, я вижу огонь. Это не тот огонь, который испепелит всю планету, но он наделает немало бед», - сказала Арчена о катаклизмах.

Ясновидящая заявила, что катастрофы затронут и Россию, а точнее – ту ее часть, которая граничит с Японией и Китаем. Сибирь ожидают разрушения.

Политические конфликты

Однако это – не единственная проблема, которая ожидается в этой части страны. По словам предсказательницы, Россия может начать войну с Китаем. Враг сможет дойти до Урала. Арчена уверена, что это произойдет в ближайшие 50–70 лет и война вырастет из локального конфликта.

«России нужно быть осторожной с Китаем, потому что вещи не таковы, каковыми кажутся», - предупреждает она.

Ясновидящая видит, что у Китая возможен масштабный конфликт с Америкой, который может стать причиной гибели всего живого на Земле. Она видит, как в Китае накапливается негативная энергетика из-за стресса и агрессии.

«Они не пожалеют ни природу, ни людей и пойдут на разрушения всего. Но это случится не в настоящее время, и даже не в близком будущем»

России же Арчена пророчит счастливое будущее из-за того, что Россия издает позитивные вибрации. Ясновидящая уверена, что энергетический центр страны расположен в монастыре Сергиева Посада. Эта мощь с древних времен не дает разрушить Россию. Арчена видит, что в будущем страну ждут «золотые возможности», которые появятся с наступлением эры водородного топлива. Благодаря своим природным ресурсам, государство сможет восстановить экономику.

Однако перед этими событиями страну ждут кризисы, внутренние войны и попытки влияния извне. Ясновидящая уверена, что большая часть проблем придет со стороны Украины. Она говорит, что напряженность между двумя странами будет нарастать. Особенно сильно этот конфликт ударит по политической и экономической сфере. При этом Арчена заверила, что военных действий на территории двух стран не будет, а Третьей мировой не случится в ближайшие 30 лет.