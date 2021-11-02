Что говорят мировые пророчества об Антихристе

Почему многие думают, что конец света назначен на ближайшее время?

В завершении года и вместе с новым витком пандемии коронавируса, а в особенности с введением QR-кодов, многие вновь вспомнили об апокалипсисе (конце времен) и пришествии Антихриста.

Один или тысячи

Впервые Антихрист (тот, кто идет против Христа) упоминается в «Откровениях» Иоанна Богослова. Но уже здесь возникают расхождения в понимании этого слова – кто это один конкретный человек, группа людей, отступившихся от веры, религиозное или политическое течение?

Иоанн Богослов в Святом Писании дает такое описание: зверь, у которого 7 голов, 10 рогов, 9 диадем и на каждой голове богохульные имена. В настоящий момент существует версия, что это европейские государства, а богохульные имена – это всевозможные международные организации и союзы. Например: ОПЕК, ООН, ВОЗ и т.п.

При чем тут Китай

Интересно, что в пророчестве говорится, что зверь должен появиться из воды, а силу ему должен дать дракон. Сторонники «политической» версии интерпретируют дракона как Китай. Переводя на бытовой язык – в Китае родиться нечто, что породит этого страшного зверя. Последние годы Китай, как известно, больше известен не своими товарами, а тем, что стал местом рождения короновируса, чьи многочисленные мутации вполне могут претендовать на 7 голов с 10 рогами, не стоит забывать и про «диадему» на голове антихриста – аналогии с короной как будто бы напрашиваются сами собой. А аббревиатуры новых мутаций вполне похожи на «богохульные слова».

Печати

В «Откровениях» так же говорится о «печати зверя», которую Антихрист будет ставить своим последователям на руку и на лоб. Речь идет о том, что без этой печати ничего невозможно будет делать, ни покупать, ни продавать. Аналогии с QR-кодами как будто бы прослеживаются сами собой, печать на лоб – возможно, речь идет про систему распознавания лиц, а то, что на руках- быть может, это система умных браслетов?

Вопросов и интерпретаций, получается, намного больше, чем ответов. Поэтому самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации – это продолжать быть с Богом, любить его и почитать. Это самое лучшее противостояние Антихристу, вне зависимости от того, пришел ли он в этот мир или только готовится это сделать.