Какое послание Матрона оставила человечеству

Святая поделилась с людьми секретом исцеления души и тела.

Матрона Петербуржская (Босоножка) (1814-1911) – прорицательница и целительница. Известны многочисленные свидетельства того, что она могла рассказать судьбу человека и даже исцелить болезнь! Но далеко не каждому обратившемуся народная святая могла помочь.

Родилась Матрона в Костромской губернии, в крестьянской семье. Она вышла замуж за представителя купеческого сословья, что являлось большой удачей – ее жизнь должна была измениться в лучшую сторону, благосостояние увеличиться. Но после смерти мужа, будучи в достаточно почтенном возрасте, Матрона распродала все имущество, раздала деньги нуждающимся и отправилась странствовать по святым местам.

Свое прозвище – Босоножка, Матрона получает из-за того, что более 30 лет ходила босой в любую погоду – и зимой, и летом. Босиком она и прошла путь от Костромы до Санкт-Петербурга, где прославилась своими чудесными исцелениями. Здесь она стала известна всем людям – и бедным с окраины, и богатым обителям дворцов, в том числе и членам царской семьи.

Матрона верно предсказала обстоятельства своей смерти «когда пойдет по Неве лед» – она умерла 30 марта 1911 года в день, когда действительно начался сход льда по реке. И про страшное будущее Российской империи она тоже сказала верно: покушение на Царя, гонения на веру, годы безбожия. Она говорила о том, что Господь защитит Николая II «в этот раз», но ненадолго. Так и вышло – при покушении погиб Столыпин, а спустя еще 7 лет после этого события царская семья была расстреляна пришедшими к власти большевиками.

Секрет исцеления Матрона не прятала. Она говорила о том, что для исцеления души и тела нужно: «Искренне верить, что высшие силы вам помогут, что Бог услышит вас. И это единственное условие, без которого ни одна просьба не имеет смысла, а значит, исполнения». Именно поэтому она отказывала некоторым людям, обращавшимся к ней за помощью – видела пустое любопытство, желание проверить или же неготовность пустить Бога в свое сердце.