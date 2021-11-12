Золотой век уже настал: древнее пророчество о России

Старец из Индии уверен, что мир начинает кардинально меняться, и Россия вместе с ним.

В начале 2000 года девушкам из России, путешествующим по Индии, раскрыли подробности древнего пророчества. В нем упомянуты признаки перехода мира в Золотой век. Оно уже начало сбываться и эзотерики говорят, что с каждым годом мы приближаемся к этому периоду все быстрее.

Проводники из России

В 2001 году три девушки поехали в Индию и попали в храм местного божества Джаганнатхи в городе Пури. Он был построен в 1174 году одним из индийских королей. Храм регулярно подвергался вторжениям, но выстоял под натиском врагов. Там они встретили святого старца, который показал им древнее пророчество, когда узнал, откуда к нему приехали. Две девушки ответили, что они из России, а другая сказала, что приехала из Калининграда – города, который раньше находился на территории Пруссии.

Старец показал им пророчество, которое находилось в храме. В нем говорится о том, что Золотой век в мире наступит после того, как произойдут три события. Сначала откроются чакры божества Джаганнатхи, потом на территории храма высохнет колодец, а после прибудут люди с других земель и появится связь «Руссов, Пруссов и Ориссов». Для завершения перехода должно произойти наводнение в Бенгальском заливе.

"Когда чакры Джаганнатхи развернутся. Когда на территории храма высохнет колодец. Когда прибудут люди из земель Пруссии и России и проявится связь Руссов, Пруссов и Ориссов. Когда в Бенгальском заливе произойдёт ужасное наводнение. Тогда произойдет поворот Великого Времени и начнётся Золотой век"

Старец был уверен, что три девушки должны стать частью пророчества, а та, которая родилась в Калининграде, является проводницей. Чтобы пророчество свершилось, девушка должна была посещать храм на протяжении нескольких дней. Она согласилась.

Финальная часть пророчества

В 2004 году старец вновь дал о себе знать и заявил, что последняя часть пророчества сбылась. Зимой в Индийском океане произошло страшное землетрясение и цунами. Высота волн достигала 15 метров. Катаклизмы привели к огромным разрушениям и гибели большого количества людей. По разным оценкам жертвами стали от 225 до 300 тысяч человек из Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда. До сих пор землетрясение считается одним из самых разрушительных в истории. Однако, по мнению старца, эта трагедия стала началом перехода в золотой век.

С этого момента изменился вектор времени и начался переход. Мы можем не замечать этого, потому что скорость изменений нарастает с каждым годом все сильнее. Пока что начало нового века не так стремительно, как этого хотелось бы.

Каким будет Золотой век

Старец из Индии уверен, что трансформация всего мира начнется с России. Наступление благоприятного периода характеризуется повышенной духовностью. Вместе с этим повысится качество жизни, люди начнут творить добро и облагораживать свою жизнь.

Как сообщается в пророчества, перед наступлением новой эры придется пережить сильный кризис. Он уже прошел и был в 2014–2017 годах, а изменения к лучшему начнутся с 2023 года.

Старец уверен, что изменения в России придут вместе с новой формой правления. После этого на нее перейдет весь мир. Какой она будет, пока никто не знает, но в ней будут совмещены все существующие формы правления. Старец уверен, что Россия встанет у руля и будет подавать пример всему миру.

"Вы, русские, удивительные люди. В момент Перехода нужно обратить самое большое внимание на образование и культуру. Но придётся восстановить образование, присущее именно русской культуре, а не какой-то другой"