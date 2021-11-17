Пророчество волхвов о расе, которая завладеет миром

Жрицы были уверены, что на Земле будет торжествовать всего одна раса.

Во времена древней Руси волхвами называли служителями языческих культов, проще говоря – их считали жрецами. Они могли связываться с высшими силами, передавать их послания, а также предсказывали будущее. Они проводили религиозные обряды, гадали и передавали свои знания потомкам.

Письменных доказательств того, что волхвы могли предсказывать будущее, не осталось. Однако те слова, которые они передавали своим потомкам о будущем, можно найти и сейчас.

Кто завладеет миром

Одним из самых известных ведунов в те времена был волхв Алексис. Он предсказал крещение Руси и противостояние между язычниками и христианами. Однако он заявил, что через многие лета язычники смогут вернуть свою веру после продолжительного боя с темными силами.

Алексис говорил, что перед масштабным боем с темными силами, на Земле будет торжествовать другая раса. По его мнению, всю планету заполонят азиаты. Они принесут на Землю тьму, боль и смерть. Вместе со своим населением все пространство заполонит другая вера и восточные боги.

"Люди с желтой кожей завладеют нашей землёй. Они принесут с собой свою веру и заставят наших потомков поклоняться своим богам. Они придут тихо и незаметно. Лестью и хитростью они подкупят наших правнуков, и те сами посадят их на трон"

Как и почему исчезнут славяне

Волхв предупреждает, что славян станет очень мало, они практически вымрут. У пар будет рождаться один ребенок, а другие станут бесплодными. Причиной этому – отсутствие веры, и виноваты в этом сами люди. По мнению Алексиса, существует только один способ, который поможет избежать этой ситуации – нужно обратиться к своим истинным богам.

"Мы виноваты сами так как, предав Веру Предков, нарушив законы Природы, обрекли себя на вымирание. Но есть еще шанс. Не для всех – для немногих, для тех, кто знает и следует. Все народы с 2000 года должны обратиться к своим Богам"

Существует похожее предсказание волхвов, которое было найдено недавно. Неизвестно, кто и когда его сделал, но эти люди тоже говорят об опасности вымирания славянских людей. Само пророчество звучит так:

"С Запада прилетит ястреб, когда темный хозяин его явит себя миру. Ястреб будет стирать границы и охотиться на оленя. Олень не увидит ястреба в страхе от другого врага, но увидит его Хорс и погасит кругом свет. Дважды не найдут огненный шар люди Запада. Кто обретет зрение, тот обретёт спасение. Смотрящие на себя не узрят света"

Речь идет о борьбе ястреба и оленя, в которой олень – символ рода, а предсказание говорит о том, что славян разделит некий ястреб, который придет с запада. Многие последователи волхвов уверены, что они говорили о том, что сейчас происходит на Украине.

Хорс – символ Солнца, и здесь это может быть отсылкой к природным катаклизмам, которые будут постепенно уничтожать планету. То есть люди могут погибнуть от войн или природных аномалий, если они не обратятся к своей истории и к древним богам. Если человек окажется замкнут на себе и своей жизни, то спасения он может не найти.