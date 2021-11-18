Что чеченский пророк предсказал человечеству

Все мы хотим заглянуть в будущее и узнать, что изменится. Пророк из Чечни подсказал, как будет выглядеть мир.

Пророк Айзен живет в городе Грозном и уже несколько лет делает предсказания относительно будущего нашей страны и планеты. Он уверен, что апокалипсис на Земле уже начался и скоро человечество будет истреблено.

Откуда берутся катаклизмы и болезни

В одном сне Айзену явилось пророчество. Он увидел маленькую девочку, которая повела его по большой лестнице наверх и показала ему, какая красивая его планета сверху, а также дала наставление оберегать ее, сохранить красоту и улучшить жизнь. Однако, по словам Айзена, человечество с этим не справилось, поэтому людей наказывают с помощью различных катаклизмов, бедствий и болезней.

Второе пришествие Христа

Ясновидящий говорит, что скоро человечество ждет второе пришествие Христа. Он придет на землю в тот момент, когда люди уже не смогут справляться с теми ужасами, которые произойдут с планетой. Однако перед этим он пришлет 144 000 праведников, которые будут помогать ему строить новый мир. По словам Айзена все праведники уже появились на свет, значит второе пришествие Христа близко. Ясновидящий уверен, что центром изменений и улучшений станет Кавказский регион.

"Кавказ – это святая земля. Именно здесь святые люди начнут объединяться в Мировой Союз, здесь появится оазис земного рая"

Что произойдет со столицами

В 1996 году предсказания Айзена были опубликованы в газете "Мировой демократический союз" и там был целый список того, что ждет Россию в ближайшие годы.

Пророк говорит, что Москву сочтут неподходящей для столицы. Ее перенесут в другой город, а в Москве уберут мавзолей вместе с Лениным. Другой крупный город России, Санкт-Петербург, подвергнется катаклизмам. Его ждет сильнейшее за всю историю наводнение.

В Европе тоже будет не все гладко. Ватикан рухнет, а католическая церковь потеряет свой статус и авторитет. Причиной этому станут внутренние интриги.