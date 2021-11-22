Бразильский Нострадамус рассказал о печальном будущем планеты

Жертвами падут 80% населения планеты: бразильский Нострадамус предсказал ближайшее будущее
Когда готовиться к очередным проблемам?
Жуселино Нобрега де Лус – обычный бразильский учитель, но он смог прославиться на весь мир своими достаточно точно сбывающимися пророчествами. Все началось в детстве – в возрасте 9 лет Жуселино стал видеть сны, в которых ему показывали события будущего. Он запоминал их и записывал.
Какие предсказания уже сбылись
За 40 лет он смог предсказать порядка 90 тысяч различных событий. Среди его сбывшихся пророчеств есть смерть принцессы Дианы, тайфун на Филиппинах и болезнь, которая придет из Китая. Считается, что примерно 80% его предсказаний сбывается, поэтому многие считают Жуселино де Луса наследником самого Нострадамуса. Все свои сны и пророчество бразильский сновидец тщательно фиксирует, он также пишет письма первым лицам государств, предупреждая их о возможных угрозах, но, увы, его далеко не всегда слушают.
Чему предстоит сбыться
Жуселино знает 38 языков и поэтому ему не составляет труда перевести свои сны на язык слова. Среди этих языков есть и русский – еще во времена СССР прорицатель учился в Москве в институте русского языка.
Какие же знания о будущем нашей Земли приходят к бразильскому провидцу через сны? Обратимся к наиболее известным.
Кстати, по мнению Жуселино, уже в 23 году средняя температура на Земле будет 73 градуса тепла! (в настоящее время это 51 градус). Похоже, что природных катаклизмов не миновать, например, возможно извержение вулканов.
Нам остается только надеяться, что те, кто решает судьбу планеты, прислушаются и сумеют нас защитить.