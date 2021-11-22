Бразильский Нострадамус рассказал о печальном будущем планеты

Когда готовиться к очередным проблемам?

Жуселино Нобрега де Лус – обычный бразильский учитель, но он смог прославиться на весь мир своими достаточно точно сбывающимися пророчествами. Все началось в детстве – в возрасте 9 лет Жуселино стал видеть сны, в которых ему показывали события будущего. Он запоминал их и записывал.

Какие предсказания уже сбылись

За 40 лет он смог предсказать порядка 90 тысяч различных событий. Среди его сбывшихся пророчеств есть смерть принцессы Дианы, тайфун на Филиппинах и болезнь, которая придет из Китая. Считается, что примерно 80% его предсказаний сбывается, поэтому многие считают Жуселино де Луса наследником самого Нострадамуса. Все свои сны и пророчество бразильский сновидец тщательно фиксирует, он также пишет письма первым лицам государств, предупреждая их о возможных угрозах, но, увы, его далеко не всегда слушают.

Чему предстоит сбыться

Жуселино знает 38 языков и поэтому ему не составляет труда перевести свои сны на язык слова. Среди этих языков есть и русский – еще во времена СССР прорицатель учился в Москве в институте русского языка.

Какие же знания о будущем нашей Земли приходят к бразильскому провидцу через сны? Обратимся к наиболее известным.

16 марта 2040 года – эта дата должна стать началом Третьей Мировой Войны. Развяжут ее Северная Корея и США, а жертвами ее падут почти 80% населения всей планеты. Также возможные катастрофы и болезни – похоже, в любом случае планете требуется глобальная «перезагрузка». Ведь именно человек и его бездумное использование природных ресурсов провоцирует глобальные катаклизмы.

Кстати, по мнению Жуселино, уже в 23 году средняя температура на Земле будет 73 градуса тепла! (в настоящее время это 51 градус). Похоже, что природных катаклизмов не миновать, например, возможно извержение вулканов.

2036 год будет ознаменован приближением к Земле астероида. Вполне возможно, что катастрофы не избежать. Но, даже если тогда удастся спастись, впереди нас ждет 2155 год, когда новое небесное тело будет угрожать безопасности планеты.

Нам остается только надеяться, что те, кто решает судьбу планеты, прислушаются и сумеют нас защитить.