Что ясновидящая предрекла России и всему человечеству?

Ванга (Вангелия Гуштерова) известна своими пророчествами во всем мире. Несмотря на то, что с ее смерти уже минуло четверть века, люди продолжают опираться на то, что она предсказывала и каждый год ждут новой информации от ее наследников. Что из предсказанного сбывается прямо сейчас?

Ванга утверждала, что в 2020 году появится болезнь, которая может вызвать эпидемию по всему миру. Сейчас невозможно найти человека, который бы не знал о коронавирусе, но кто мог об этом подумать в конце 20 века? Правда, пришел вирус из Китая, а не из Африки, как считала ясновидящая. Или же Ванга была права, но не правы мы? Время покажет.

Еще одно пророчество, реализацию которого мы можем наблюдать прямо сейчас – отказ от бумажных денег. Это могло выглядеть фантастикой в прошлом веке, но сейчас мы можем заплатить за услуги просто посмотрев на камеру. Можно ли было предположить, что технологии будут развиваться столь стремительно? Нет, это нужно было увидеть – увидеть в будущем.

Не очень утешительное предсказание для России тоже, похоже, сбывается – Ванга обещала к 2022 году существенное снижение ее населения. Статистика прошлого года показывает, что за 2020 страна потеряла полмиллиона человек и сейчас население страны составляет 146,2 миллиона – это минимум, зафиксированный за последние три года. Статистика за 21 год пока неизвестна, но тенденция выглядит неутешительной. Остается только гадать, что готовит нам 2022 год, ведь Ванга не говорила о катастрофах или жертвах пандемии.

А вот слова о том, что после того, как на Земле растают все льды и выстоит только «Слава Владимира, русская слава» позволяют нам надеяться на то, что в ближайшем будущем Россия будет пользоваться еще большим авторитетом на мировой арене. Льды Антарктиды стремительно тают, климат меняется, а страна под руководством Владимира (теперь многие считают, что в пророчестве упомянут президент Владимир Путин) продолжает выдерживать вызовы и увеличивать свое влияние на мировой арене.