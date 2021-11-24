Какое будущее предсказали нам индейцы Хопи

Почему стоит уже сейчас заботиться не только о Земле, но и о других планетах?

Историям о предсказаниях индейцев (коренных жителей Америки) уделяется много внимания и в книгах, и в кино. Считается, что древние племена обладают памятью о контактах с другими цивилизациями и имеют четкие представления о грядущем будущем.

Кто такие Хопи

Например, предсказания делали индейцы племени Хопи. Это племя насчитывает около 6 тысяч человек, а живут они в штате Аризона. У племени есть свое культурное наследие, древние артефакты – каменные плиты, исписанные различными символами, на которых зашифрована история человечества. Каждый год проводится специальный ритуал, во время которого шаман получает новую информацию и, по слухам, доносит ее до самого президента соединённых штатов.

Что предсказали

Считается, что о трагедии 11 сентября администрация президента была предупреждена еще за год. Также древние Хопи предсказывали появление электричества и автодорог (каменные реки, железные змеи – такие образы они использовали при их описании), разлив нефти в мировом океане, появление хиппи. Скорее всего, информации гораздо больше, но широкие массы получают лишь ее крупицы.

Что нас ждет

В ближайшие годы ожидаются природные катаклизмы, природные аномалии, повышение уровня воды в мировом океане – и да, это уже происходит. Климат будет меняться – тропики замерзнут, земная ось изменит свой угол наклона. Природные катаклизмы и загадочные явления будут происходить вплоть до 2035 года. Появится болезнь, которая будет сопровождаться большими человеческими потерями и от нее не будет лекарства. Вполне возможно, что речь идет о пандемии коронавируса.

Но будущее не столь мрачно, как могло бы показаться – пророки Хопи говорят о помощи, которая придет свыше, о железных машинах, которые спустятся с небес и о том, что появятся дома на Луне и некоей красной земле. Возможно, речь идет о колонизации Марса, ведь даже сейчас это уже не выглядит фантастикой. И самое главное – спастись смогут те, кто с уважением относиться к природе, миру, стремится сохранить гармонию и человечность.