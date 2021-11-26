Испанская ясновидящая предсказала всемирный хаос в 2022 году

В ближайшие годы нас ожидает сразу несколько катастроф.

Традиционно в декабре наступает период различных прогнозов и предсказаний на грядущий год, которые делаются как официальными экспертами в различных областях, так и эзотериками.

Сегодня я познакомлю вас с прогнозом популярной в Испании ясновидящей Азуми Караваки. За пределами своей страны она известна узкому кругу людей, которые интересуются эзотерикой, а вот на родине ее знают как человека, чьи предвидения сбываются с пугающей частотой. Азуми Караваки – не ясновидящая в прямом понимании этого слова. Как говорит она сама, она не «видит» события, а периодически погружается в состояние, похожее на транс, и в нем общается с духами. Они сообщают ей различную информацию, касающуюся будущего. Чаще всего Азуми видит то, что произойдет на территории Испании, но периодически духи «показывают» ей происшествия, касающиеся всего человечества. Большим минусом является тот факт, что духи не обозначают даты грядущих событий. Как объясняет это сама медиум, в потустороннем мире нет понятия времени, схожего с нашим, поэтому сложно оценить, когда может случиться тот или иной катаклизм. Из своего опыта Азуми делает вывод, что демонстрируемые ей события происходят в пределах от нескольких месяцев до двух лет с момента транса.

На наступающий 2022 медиум сделала несколько страшных прогнозов, касающихся различных мест планеты. Духи предупредили ее о том, что на юге США возникнет сильный пожар, который станет следствием техногенной катастрофы. После него останется огромная выжженная территории и крупные финансовые убытки. Природа также преподнесет людям неприятные сюрпризы. В глубине океана, между побережьем Китая и Японией, произойдет мощное землетрясение, которое спровоцирует цунами. Волна разрушит поселения в прибрежной зоне. А на Южную Америку обрушится мощный ураган, который принесет большие разрушения нескольким городам. Природные катаклизмы не обойдут стороной Африку и Европу. Там произойдет несколько извержений вулканов, которые заставят людей покинуть насиженные места. Последствия стихийных бедствий приведут к потере урожая и разрушению производств, что пагубно скажется на экономике и уровне жизни населения. Как ни печально, но часть этих пророчеств как будто уже вступили в силу: извержения вулканов, пожары и ливни не покидали планету весь год.

Но есть и хорошие новости. Азуми «сказали», что бушующая эпидемия постепенно пойдет на спад, и мир сможет вернуться к обычной жизни в обозримом будущем.

Будем верить в лучшее и надеяться, что катастрофичные прогнозы не оправдаются.