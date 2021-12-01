Что предсказали миру древние индейцы Майя

Племя мудрецов оставило нам много предсказаний и столько же загадок.

Многие из нас слышали о древних майя – загадочном народе, жившем много веков назад и оставившим нам очень загадочное наследство – пирамиды в джунглях, каменные календари.

При чем тут Эра Водолея

Считается, что майя имели контакт с другими цивилизациями – именно они рассказали местному племени об устройстве неба и звезд, научили их письменности и многое другое.

О пророчествах майя говорили в преддверии 2012 года – именно в этот год, 21 декабря, ожидался конец света. На эту дату приходилось его окончание, и многие трактовали это как конец всего живого на земле. Но, к счастью, мы благополучно пережили эту дату и теперь можем утверждать, что, скорее всего, речь шла о конце эпохи Эры Водолея. Майя называют ее Эпохой Пятого Солнца.

Существуют и другие интерпретации этой даты: 21.12.2020 года, 21.12.21, 22.02.2022 Вариантов масса. Дело в том, что во всех этих датах присутствуют четыре двойки, а в книге предсказаний майя «Чилам Балам» есть пророчество о ливне, который прольется с небес, когда «четыре Бакаба низвергнуться на них». В той же книге сказано, что язык пророчеств – это загадки, поэтому буквальные интерпретации невозможны.

Шесть эпох и дети-индиго

Также в книге даны описания следующих шести эпох. Эти эпохи называются «Бесконечная ночь» и ее ангел носит имя «Лгун». Кажется, нам грозит время заблуждений, нечестности, всевозможных махинаций с информацией – кажется, это очень точное описание того, что уже происходит последние десятилетия. Название новой эпохи – Движение (Землетрясение). Скорее всего не обойдется без природных катаклизмов, изменений климата и очертаний материков.

Новая эпоха также связана с Белым Ягуаром – прародителем новых рас. По преданию, его дети придут в самом конце времен и будут иметь разный цвет кожи, так же как и рождаться в разных уголках планеты. Скорее всего, речь идет о детях-индиго, отличающихся сверхспособностями, о появлении которых тоже много говорят, начиная с 60-70 годов прошлого столетия. Радует только одно, что мы живем в самом начале перехода и, скорее всего, основных катаклизмов не застанем. Зато мы точно будем (или уже являемся) свидетелями зарождения нового мира.