Что святые старцы предсказали России

Сейчас, когда мир в очередной раз меняется, и буквально каждую минуту мы получаем новые сведения о том, что творится на геополитической карте мира, хочется понять, что нас ждет.

Если мы обратимся к пророчествам святых старцев, то удивимся, насколько они схожи. В них описываются и будущая революция, и гонения на веру, и последующие страдания российского народа, и война.

А после времени безбожия и анархии, свержения царя и отречения от веры, будет время возрождения Руси и русской православной церкви. Например, монах-провидец Авель в 1796 году говорил о том, что после сложных времен: «На Софии, в Царьграде, воссияет крест православный, дымом фимиама и молитвами наполнится Святая Русь и процветет, аки крин небесный». Царьград – это старинное название Стамбула, столицы Турции. Интересно, что спустя полвека преподобный Серафим Саровский также говорит о том, что большая часть территории Турции станет российской.

Он же говорит и о том, что путь страданий закончится и пройдя их страна придет к «великой славе», славянский народ будет увеличивать влияние в мире и будут созданы новые союзы славянских государств – возможно, именно сейчас, спустя 150 лет, мы видим зарождение этих альянсов.

Об этом же говорит и преподобный Лаврентий Черниговский: «Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет царь православный – Божий Помазанник».

О череде испытаний и последующем возвышении Руси говорит и святитель Игнатий Брянчанинов. А преподобный Варсонофий Оптинский предрек так: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по-старому образцу .» К сожалению, не очень понятно, о каком именно образце идет речь – до петровских реформ, до Революции? А возможно и еще дальше.

И это только небольшая часть пророчеств, оставленных святыми старцами. Они видели дух и могущество российского народа, и, похоже, мы приближаемся к тому времени, когда испытания закончатся и начнется возрождение.