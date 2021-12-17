Предсказания Архимадрита Серафима о дружбе России и Китая

Китай вторгнется в Россию: предсказания Архимадрита Серафима о будущем мира
Двум сильным странам предначертано стать союзниками.
Сейчас, когда обстановка на международной арене выглядит крайне накаленной, а будущее России неясным и полным опасностей, самое время обратиться к истокам – тому, что говорили святые еще в прошлом веке, ведь времена болезни,
смуты и конфликтов братских народов предсказывали многие!
Сегодня обратимся к пророчеству архимандрита Серафима (Тяпочкина), датированного 1977 годом. Архимандрит Серафим считал, что вся Сибирь будет захвачена китайцами, и, хотя и не называл дат, мы можем предположить, что речь шла примерно о ближайших годах.
Но что особенно важно – даже при самом трагическом развитии событий, старец видел возрождение России. По его словам, на территории бывших союзных республик начнется сопротивление и родится желание о воссоединении.
Крайне любопытно, что более 40 лет назад, собеседники Серафима спрашивали и о возможном союзе России и Украины и Белоруссии. На что получили ответ: «Те, кто против союза этих народов – служители Диавола», и что «у славянских народов единая судьба».