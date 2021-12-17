Предсказания Архимадрита Серафима о дружбе России и Китая

Двум сильным странам предначертано стать союзниками.

Сейчас, когда обстановка на международной арене выглядит крайне накаленной, а будущее России неясным и полным опасностей, самое время обратиться к истокам – тому, что говорили святые еще в прошлом веке, ведь времена болезни,

смуты и конфликтов братских народов предсказывали многие!

Сегодня обратимся к пророчеству архимандрита Серафима (Тяпочкина), датированного 1977 годом. Архимандрит Серафим считал, что вся Сибирь будет захвачена китайцами, и, хотя и не называл дат, мы можем предположить, что речь шла примерно о ближайших годах.

Старец верно увидел распад советского союза на множество государств (напоминаем, до развала СССР было еще 14 лет), и постепенную потерю власти центра. Сибирь же будет захвачена китайцами, но мирным путем. Они просто начнут переселяться в Сибирь, покупать землю и недвижимость, приобретать экономическое влияние, а затем и политическую власть в регионе. Архимандрит видел жестокость и казни и помощь Китаю со стороны Запада – ровно до тех пор, пока сами не увидят в нем угрозу своему влиянию. И не смотря на то, что действительно некоторые события происходят – например, попытка экономической экспансии – пока мы не наблюдаем трагического сценария. Возможно, нам все-таки удалось избежать такого развития событий, ведь святой старец говорил о том, что многое зависит от веры и силы народа.

Но что особенно важно – даже при самом трагическом развитии событий, старец видел возрождение России. По его словам, на территории бывших союзных республик начнется сопротивление и родится желание о воссоединении.

Крайне любопытно, что более 40 лет назад, собеседники Серафима спрашивали и о возможном союзе России и Украины и Белоруссии. На что получили ответ: «Те, кто против союза этих народов – служители Диавола», и что «у славянских народов единая судьба».