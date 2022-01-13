Что Мессинг предсказал зиме 2022 года

До конца зимы осталось меньше двух месяцев, но за это время многое может произойти, по словам Мессинга.

Новый 2022 год пришелся на самый разгар интересных и волнующих нас событий: эпидемия короновируса, напряженная геополитическая ситуация, выросшая инфляция и сложности на финансовых рынках. Мы продолжаем разбираться с теми указаниями, которые были оставлены нам известными прорицателями, и сегодня мы можем обратиться к словам Вольфа Мессинга.

Напоминаем, что точных дат прорицатель (или же просто талантливый аналитик, ведь многие отрицали наличие какого-либо сверхъестественного дара у этого человека) нам не оставлял, но вот что известно на настоящий момент.

Год 2022 будет переходным, так же, как и 2021 – переходным к более благоприятному периоду в жизни нашей страны. Это означает, что резких улучшений ждать не стоит, но и ухудшений (чего бояться многие) так же не предвидится.

Благоприятных изменений в социальной сфере и сфере здравоохранения можно ожидать к концу года, а сейчас в оставшиеся два зимних месяца просто спокойно жить. Новых витков короновируса, экономического кризиса или иного серьезного потрясения не случится (и это сама по себе уже отличная новость).

Если посмотреть на мировую ситуацию, то здесь мы все еще можем ожидать реализации пророчеств про ослабление Америки (об этом говорил не только Мессинг), спада пика эпидемии (и это уже откликается последними новостями, поступающими от врачей) и объединение бывших союзных государств (можем лишь предполагать, что речь тут пойдет про Белоруссию). Именно эти события указывал прорицатель на 2022 год.

И напоследок еще одна загадка – по завершении 2021 года прорицатель обещал явление нового лидера, который изменит мировой порядок. Ряд толкователей говорят именно о политической фигуре, другие же считают, что речь идет о религиозном деятеле, пророке. Этот человек будет из России или же основную известность получит здесь. И явление этой загадочной фигуры мы можем ждать уже в ближайшие месяцы.