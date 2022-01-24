Что предсказали человечеству «гости из будущего»

Что нас ждет по словам тех, кто прибыл к нам из будущего?

Про возможность путешествий во времени мы знаем достаточно много. Конечно, эти знания не получили пока доказательной научной базы, но историй о том, что встречаются странные люди, говорящие, что они пришли из будущего, достаточно много.

Люди будут жить под водой

Мировой океан выйдет из берегов вследствие таяния льдов, а люди будут жить под водой. Так по словам американца Эдварда, выглядит будущее в 5000 году от нашей эры.

Климат изменится уже через 100 лет. Например, облака приобретут алый оттенок. Так говорит Джек Родсон и даже показывает соответствующие фотографии. Инопланетяне давно живут среди нас, и в 21 веке это наконец признают официально. Третья мировая война случиться, но мир не будет стерт с лица земли.

Инопланетяне вокруг нас

Некий Каспер также поддерживает идею о мирной интеграции с инопланетянами и называет дату – 2028 год. А еще он демонстрирует доказательства – белые шарики, которые заменят еду уже в ближайшие десятилетия. Проблема голода будет решена, а люди больше не будут тратить время на приготовление пищи – одной такой капсулы хватает на сутки. Идею про изменение климата он также разделяет и называет дату катастрофы с наводнением – 2063 год.

США и Северная Корея начнут войну

Ной Новак, который даже проходил проверку на детекторе лжи, говорит о большой войне, которую могут начать США и Северная Корея, об изобретении в ближайшем десятилетии лекарства от рака и полной передачи домашнего быта роботам. А еще – в будущем стареть будут значительно медленнее, прием специальных лекарств замедлит процессы старения организма.

В середине 21 века наша цивилизация уже вступит в контакт с другими расами, которые передадут нам более высокие технологии, и они будут интегрированы в нашу жизнь – это утверждает Александр Смит.

Восстание машин

О захвате мира компьютерами и роботами говорят сразу несколько источников. Но только даты разнятся – называются и 3000, и 4000 годы. Описываемые события очень похожи на современные фильмы-катастрофы. Быть может, это означает, что у нас как раз есть шанс избежать такого сценария? Ведь о возможных последствиях мы уже предупреждены.