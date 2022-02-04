Таролог рассказала, как изменятся отношения между Россией и Украиной

В такой непростой период между странами можно ожидать чего угодно.

Отношения между Россией и Украиной до сих пор остаются напряженными. Таролог Анна Ефимова сделала прогноз и рассказала о том, что ждет эти страны в будущем. Будет ли война между Россией и Украиной? Какие планы России? Какое будущее ждет Украину?

Нынешние отношение России к Украине

В первую очередь Анна решила выяснить, как настроено правительство России в отношении Украины. Так, карты показали, что на данный момент у Росси есть определенные обязательства перед близлежащими странами, которые вынуждают держать свои позиции в отношении Украины стабильными. Поэтому вопрос борьбы стоит на паузе. Что же касается настроя правительства России к Украине, то они нацелены на союз, партнерство и договоренность с целью зарабатывания денег.

Расклад Ефимовой показал, что военных действий со стороны России не ожидается. Есть влияние других стран, которое уравновешивает нынешние отношения России и Украины.

Таролог также отмечает то, что люди наблюдают по телевизору и в интернете это совершенно не то, что происходит на самом деле, существуют более глубинные мотивы. Фокус внимания людей отводят от чего-то более глобального, и скоро Украину ждут большие трансформации.

Будет ли война между Россией и Украиной в 2022 году

Расклад Ефимовой показывает, что войны до конца этого года между Россией и Украиной не будет, однако может начаться борьба за ресурсы. Также таролог отмечает, что могут быть попытки захвата территорий, если не получится решить вопрос договоренностями. Кроме этого, ожидаются манипуляции и демонстрация силы со стороны России.

Что же касается глобальных изменений в Украине, то, по мнению таролога, их стоит ожидать весной, летом и осенью 2022 года. Будет разрушен старый уклад, осуществится переход на нечто новое и даже, возможно, украинцев ждет обновление власти.