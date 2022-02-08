«США и Китай «лопнут»: что знаменитый писатель предсказал 2025 году

Всего за три года многие страны изменятся до неузнаваемости.

Григорий Кваша – ученый, писатель и автор многих научных трудов. Свои прогнозы о судьбе мира он начал публиковать еще в конце 1980-х годов, и многие из них имеют свойство сбываться. Совсем недавно Григорий сделал очередной прогноз о том, каким он видит будущее России и других ключевых стран мира.

Белоруссия

По мнению эксперта, на сегодняшний день Белоруссия находится на такой фазе, когда люди, стоящие у власти, сильны и неуязвимы. Он уверен, что вплоть до 2029 года лидер страны останется прежним, а жизнь граждан наладится только тогда, когда за дело возьмется Россия.

Великобритания

Кваша советует британцам в 2022 году наладить экономическую сторону страны, поскольку после отсоединения Великобритании от Евросоюза, сейчас у нее с этим большие проблемы. По мнению специалиста, им необходимо создать абсолютно новую экономическую модель.

Германия

Ученый отмечает, что сейчас немцы находятся в политическом периоде, который может завершиться совершенно неблагоприятным исходом, а именно разделением, например, по территориальному, языковому или национальному признаку. В результате происходящего пострадают как политическая, так и экономическая сферы государства.

Китай

Как утверждают сами китайцы, в мире существует всего две проекции. В первой все идет по кругу, а во второй – каждая следующая эпоха становится хуже предыдущей. И Григорий Кваша убежден, что к 2025 году у Китая закончится энергия прошлого, благодаря которой они до сих пор существуют. И эта страна больше никогда не станет мировым лидером, у нее просто не останется энергии для развития.

США

В США ситуация довольно плачевная, считает эксперт. По его мнению, процесс разрушения Америки был запущен, когда к власти пришел Джо Байден. Он также отметил, что после проигрыша Дональда Трампа руководить страной стала группа «изгоев-идеологов». К ним Кваша относит тех, кто связан с военно-промышленным комплексом, спецслужбы, финансистов-аферистов и гигантские корпорации, как Amazon, Facebook и многие другие. Все они к 2025 году приведут США к краху.

Украина

Григорий убежден, что раскол на Украине практически неизбежен:

«Эту страну как унитарное государство сохранить просто невозможно. Ни Донбасс, ни Крым в Украину уже не вернутся, об этом нет и речи».

По его мнению, другие регионы также вскоре захотят обрести независимость. Он также отмечает, что к такому положению дел привело то, что в период с 1993 по 2005 год были допущены ряд стратегических ошибок. В это время властям страны нужно было делать экономическую реформу и создавать новую модель экономики.

Россия

Кваша считает, что сейчас Россия находится на таком этапе, когда в людях начинает просыпаться патриотический дух, а равнодушие уходит в прошлое. Кроме этого, поднимется престиж науки. Григорий также отмечает, что вплоть до 2053 года Россия сохранит свою идеологию. Это не значит, что Владимир Путин все это время будет у власти, это значит, что до этого времени после его ухода ничего не изменится.

А говоря о взаимодействии с другими странами, Кваша подмечает, что сейчас Россия, США и Китай танцуют танго втроем, но долго такая тенденция не продержится. Уже к 2025 году США и Китай «лопнут», а Россия вступит в наиболее благоприятный период для развития и процветания.