Что произойдет со странами СНГ в 2022 году

Многие страны начнут процветать, а вот народу некоторых придется туго.

Ясновидящая Инга Хосроева рассказала, что в 2022 году ожидается много беспорядков, социальных напряжений, митингов. Кроме этого, будут уходить старые и приходить новые лидеры. На своем YouTube-канале Инга предсказала, какая судьба ждет территории постсоветского пространства в этом году.

Азербайджан

В Азербайджане продолжатся постоянные перестрелки с Арменией, а также никуда не денется влияние Турции. Кроме этого, в государстве ожидается поднятие налогов, отток граждан в соседние страны и новая волна нищеты. Инга отмечает, что в ближайшие годы будет потеря территорий, поскольку в Азербайджане много различных народов, которые не относятся к тюркскому этносу и захотят жить иначе. А конфликт России и Азербайджана приведет к тому, что из России попросят уехать всех азербайджанцев, у которых нет российского гражданства.

Армения

По словам ясновидящей, большинство людей в Армении – это серая масса, которая ведет неподобающий образ жизни и считает, что их народу все обязаны.

«Армения сейчас делает все, чтобы ее уничтожили»,

– заявила Хосроева.

Она также предсказала, столкновения и конфликты на границе с Россией, после которых России придется применить меры, а именно пустить в ход оружие.

Грузия

Хосроева отмечает, что в 2022 году в Грузии появится организация, членами которой станут все народности государства. Грядет возрождение новых традиций, а также пропаганда всеобщего единства. Ясновидящая также добавила, что изменится состав парламента, появятся женщины-политики и будет много сделано для народа, например, ремонты школ и больниц. А что же касается военных конфликтов, то в ближайшее время их не ожидается.

Кыргызстан

Ясновидящая не исключает, что на территории государства возможно будет организовано что-то похожее на университет, студенты которого смогут свободно ездить за рубеж. Однако под всем этим будет скрываться подготовка агентов для государственного переворота. Народ попытается свергнуть людей, стоящих у власти.

Кроме этого, в 2022 году стоит ожидать рост цен, преступности и смертности пожилого населения. А здравомыслящие люди будут принимать все меры, чтобы уехать из страны и найти лучшую жизнь.

Таджикистан

Инга убеждена, что Таджикистан в этом году ждет высокая смертность среди молодежи, поскольку на границе очень сильная торговля запрещенными веществами. Она также рассказала, что вскоре в стране построят высотные здания, несмотря на нестабильную сейсмическую обстановку. И, в результате этого, одно из них обрушится, что приведет к большим жертвам и народным волнениям.

Также, по мнению ясновидящей, деньги вскоре обесценятся, поэтому их лучше вложить в недвижимость или драгоценности. Кроме этого, ожидается рост цен, безработицы и гражданские столкновения.

Узбекистан

Среди положительных сторон, предсказанных Ингой, можно выделить масштабные строительства, доступную медицину, будет обнаружено месторождение драгоценного камня, а также древний город, которому уже несколько тысячелетий. А среди отрицательных сторон ясновидящая отметила, что вероятно уничтожение целых семей и кланов, поскольку ненависть к власти не уменьшается.

Но, в целом, Хосроева уверена, что государство уже давно прошло через все возможные испытания, и сейчас Узбекистан ждет дорога к процветанию.