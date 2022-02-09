Отношения с Европой разорвутся: предсказание Матроны на 2022 год

Прорицательница уверена, что совсем скоро Россия поменяет своих союзников.

Матрона московская – уважаемая и известная слепая прорицательница, покинувшая земной мир в середине прошлого века, оставила своим потомкам ряд пророчеств. Им можно доверять – ведь она в свое время предсказала и революцию, и последовавшее за ней преследование русской православной церкви, репрессии и войну и даже распад советского союза.

Возрождение России

По поводу зимы 2022 года прорицательница не оставила точных указаний, но она достаточно подробно описала то, что будет происходить с 2020 по 2025 год. По мнению ясновидящей – это период выхода из череды сложных времен, период, после которого начнется возрождения могущества России.

И, первое на что мы можем радостно обратить внимание, это ее слова: «войны не будет». Сейчас, когда весь мир замер в напряжении, мы можем сказать – ясновидящая не видела такой возможности на эту зиму и далее.

Однако, она много говорила о другой войне – войне, которая идет в душе человека, войне между материальным и духовным. Если духовное победит, то и будущее всей страны будет хорошим.

Отношение с Европой

Святая говорила о том, что Россия прекратит или хотя бы минимизирует экономическое сотрудничество с Европой и повернётся в сторону других стран: Китая, Индии, Азии и Латинской Америки. И вполне возможно, что мы сейчас и наблюдаем завершение отношений с Евросоюзом – текущая полемика вряд ли говорит о дружественном сотрудничестве.

А вот на другой земле – украинской, она увидела разрушения и потери. Поэтому, скорее всего, эскалация конфликта произойдет, но он будет внутри некогда дружественной России территории. Причиной Матрона назвала то, что «украинцы забудут Бога».

Революцию в России, которую предрекают уже не первый год, тоже этой зимой ждать не стоит. Дело в том, что Матрона говорила о такой возможности, при условии, что люди забудут о Боге и дадут победить себя порокам – но это совсем не похоже на то, что происходит сейчас. Наоборот, мы можем наблюдать возрождение духовности, развитие социальной сферы – похоже, мы это испытание сумели пройти.