Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Индийская ясновидящая – о глобальных переменах в 2022 году

18 февраля 2022ПредсказанияМарианна Басс

В 2022 году кроется много двоек, и есть в этом нечто магическое.

Индийская ясновидящая – о глобальных переменах в 2022 году
Фото: vtambove.ru

В этом году выпадает дата с пятью двойками целых пять раз и один раз с шестью. И многие астрологи убеждены, что год для каждого окажется особенным. Индийская ясновидящая Арчена также сделала предсказание, она рассказала, чего стоит ожидать в 2022 году.

Энергия

Ясновидящая убеждена, что наша новая реальность запрограммирована в высших мирах и основана на более высоких вибрациях. По ее словам, сейчас мир наполнен негативной энергией, и все это порождает хаос в политике, личной жизни, семье, работе и не только. И всего этого избежать в наступившем году не получится, поскольку таким образом происходит перестроение структуры реальности.

Единственное, что всем остается, это морально подготовиться к грядущей турбулентности, которая произойдет в жизни каждого человека на этой планете. Необходимо проявить силу, стойкость, чтобы быть готовым к испытаниям.

События такого масштаба будут происходить и за пределами Земли. В 2022 году произойдет явление, которое случается лишь раз в 800 лет —звезды и небесные тела встанут в квадрат.

Экономика

В экономике России Арчена не видит глобальных изменений, все останется не прежнем уровне. А что касается других государств, то на них повлияет расположение небесных тел. В 2022 году планеты и светила выстроятся в нечто похожее на крест, и тогда экономила ряда стран сильно пострадает, особенно у Великобритании и Австралии, у которых экономила сильно завязана на торговле.

Экология

В плане экологии ситуация сильно усугубится, утверждает индийская ясновидящая. По ее мнению, в 2022 году ожидается мощные наводнения, которые мир еще никогда не видел. Арчена рекомендует людям, которые живут в прибрежных зонах, подыскать себе более безопасное место.

Кроме этого, ожидается достаточно мощное извержение вулкана, которое приведет к масштабным разрушениям, и лесные пожары по всему миру.

Покоя не будет

По словам Арчены, сейчас человечество входит в период нестабильности, поэтому не стоит ожидать в ближайшее время покоя. Но пока все это происходит, необходимо построить внутренний диалог с Господом, и вырасти в своей духовности. Нужно лишь подождать, и тогда все разрешится благоприятным образом.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
Отношения с Европой разорвутся: предсказание Матроны на 2022 год
Нравится 6
Отношения с Европой разорвутся: предсказание Матроны на 2022 год
Предсказания
Что произойдет со странами СНГ в 2022 году
Что произойдет со странами СНГ в 2022 году
Гороскопы
Берем эмоциональный перерыв — любовный гороскоп на 19 февраля
Берем эмоциональный перерыв — любовный гороскоп на 19 февраля
Гороскопы
В этот выходной придется «пахать» — финансовый гороскоп на 19 февраля
В этот выходной придется «пахать» — финансовый гороскоп на 19 февраля
Гороскопы
Добьемся своего по щелчку пальцев — гороскоп на 19 февраля
Добьемся своего по щелчку пальцев — гороскоп на 19 февраля
Гороскопы
Эзотерики рассказали, кого нельзя впускать в дом
Эзотерики рассказали, кого нельзя впускать в дом
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Сонник
Таролог рассказала, к чему снится гибель ребенка
Таролог рассказала, к чему снится гибель ребенка
Гадания
Почему на похоронах нельзя есть вилкой
Почему на похоронах нельзя есть вилкой
Психология
Вещи, которые не делают психологически здоровые люди
Вещи, которые не делают психологически здоровые люди
Народные приметы
Народные приметы на 19 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 19 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Гороскопы
Два безумных абьюзера по знаку зодиака
Два безумных абьюзера по знаку зодиака