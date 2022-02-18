Индийская ясновидящая – о глобальных переменах в 2022 году

В 2022 году кроется много двоек, и есть в этом нечто магическое.

В этом году выпадает дата с пятью двойками целых пять раз и один раз с шестью. И многие астрологи убеждены, что год для каждого окажется особенным. Индийская ясновидящая Арчена также сделала предсказание, она рассказала, чего стоит ожидать в 2022 году.

Энергия

Ясновидящая убеждена, что наша новая реальность запрограммирована в высших мирах и основана на более высоких вибрациях. По ее словам, сейчас мир наполнен негативной энергией, и все это порождает хаос в политике, личной жизни, семье, работе и не только. И всего этого избежать в наступившем году не получится, поскольку таким образом происходит перестроение структуры реальности.

Единственное, что всем остается, это морально подготовиться к грядущей турбулентности, которая произойдет в жизни каждого человека на этой планете. Необходимо проявить силу, стойкость, чтобы быть готовым к испытаниям.

События такого масштаба будут происходить и за пределами Земли. В 2022 году произойдет явление, которое случается лишь раз в 800 лет —звезды и небесные тела встанут в квадрат.

Экономика

В экономике России Арчена не видит глобальных изменений, все останется не прежнем уровне. А что касается других государств, то на них повлияет расположение небесных тел. В 2022 году планеты и светила выстроятся в нечто похожее на крест, и тогда экономила ряда стран сильно пострадает, особенно у Великобритании и Австралии, у которых экономила сильно завязана на торговле.

Экология

В плане экологии ситуация сильно усугубится, утверждает индийская ясновидящая. По ее мнению, в 2022 году ожидается мощные наводнения, которые мир еще никогда не видел. Арчена рекомендует людям, которые живут в прибрежных зонах, подыскать себе более безопасное место.

Кроме этого, ожидается достаточно мощное извержение вулкана, которое приведет к масштабным разрушениям, и лесные пожары по всему миру.

Покоя не будет

По словам Арчены, сейчас человечество входит в период нестабильности, поэтому не стоит ожидать в ближайшее время покоя. Но пока все это происходит, необходимо построить внутренний диалог с Господом, и вырасти в своей духовности. Нужно лишь подождать, и тогда все разрешится благоприятным образом.