Что произойдет с планетой и людьми через 500 лет

Эзотерики, ясновидящие и ученые регулярно спорят о том, что же ждет человечество и планету через несколько сотен лет.

Изменится ли положение Земли в космосе? Войдет ли человечество в новое состояние? Прекратит ли свое существование все живое? Эти вопросы и не только каждый день посещают умы. Давайте же узнаем мнение специалистов о том, что произойдет с миром через 500 лет.

Гибель цивилизаций

Многие эзотерики и ясновидящие считают, что через несколько столетий человечеству придется пройти через множество катастроф, столкнуться с массовым вымиранием и гибелью целых земных цивилизаций. Стоит отметить, что процесс будет происходить планомерно, но, в конечном итоге, все это приведет к тому, что на планете Земля останутся небольшие группы людей, которые будут бороться за выживание, а затем родится человек с абсолютно новым сознанием.

Сейчас человечество находится только в самом начале этого неизбежного кризиса. Людям лишь остается воспитать в себе чувственность, милосердие и сострадание, чтобы пережить грядущие испытания.

Мнение ученых

Если смотреть на общую картину, то ученые уже несколько раз подтвердили своими исследованиями, что еще полвека назад наша цивилизация прошла точку невозврата. Дело в том, что уже давно запущены необратимые процессы, поэтому мы сейчас и наблюдаем аномальную погоду, природные катаклизмы и не только.

Если верить проведенным исследованиям, то к концу нынешнего столетия температура окружающей среды поднимется примерно на три градуса. С одной стороны, кажется, что это совсем незначительная цифра, однако на деле все это приведет к тому, о чем было сказано ранее. Будет происходить таяние льдов, а из-за повышения уровня мирового океана будут происходить затопления больших участков суши.

По мнению ученых, уже через 500 лет люди, которые остались в живых, будут находиться ближе к полюсам, где еще сохранилась хоть какая-то прохлада. И именно они смогут заложить основу для новой цивилизации.