Самые малоизвестные предсказания Ванги

Пророчица говорила многое о России и мире, но далеко не все дошло до нас.

На просторах интернета можно найти огромное множество предсказаний знаменитой ясновидящей Ванги, однако большинство из них были просто выдуманы обычными пользователями. Наиболее достоверные пророчества можно найти в книгах ее племянницы Красимиры Стояновой и в записях людей, которым однажды довелось повстречаться с Вангой.

Существует ряд малоизвестных, но при этом не менее важных, предсказаний ясновидящей, о которых и пойдет речь в материале.

О России и мире

В своих предсказаниях Ванга не раз говорила о том, что не стоит разрушать отношения с Россией, поскольку однажды эта страна «расправит свои крылья». Правда, по ее словам, это займет много времени.

«Будет трудно, но Россия останется Россией»,— из записей стенограммы психолога Бойки Цветковой.

Ванга также говорила, что Россия никогда не отклонится от пути реформ, делающих страну сильной и мощной. А во время встречи с украинским бизнесменом и путешественником Анатолием Лубченко она заявила, что женщины в России родят много хороших детей, которые изменят мир к лучшему.

Кроме этого, Ванга затронула тему космоса, рассказав, что в нем найдут жизнь:

«С неба прилетят новые люди, и будут большие чудеса. Пришельцы не захотят делиться знаниями с сильными. Но надо ждать, нельзя торопить события, это будет нескоро».

Бедствия и катаклизмы

Ясновидящая Ванга не раз предупреждала, что со временем количество катастроф будет увеличиваться:

«Природные катаклизмы будут сотрясать Землю, плохие люди будут одерживать верх, а воров, пьяниц, доносчиков и блудниц будет не счесть».

А в 1995 году Спаске Вангеловой из Петрича Вангой было сказано, что волны смоют много стран, а солнце погаснет на целых три года.

Предсказания Ванги многие считают спорными. Однако все дело в том, как их толкуют, ведь многие из пророчеств ясновидящей уже давно сбылись.