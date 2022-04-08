Что индийская Ванга предсказала России

О будущем России говорили многие старцы, среди которых Ванга, Кейси, Нострадамус.

Все пророки в один голос твердили, что рано или поздно страна станет духовным лидером. Такого же мнения придерживается и индийская ясновидящая Арчена. Она убеждена, что Россию ждет великое будущее, поскольку она находится под покровительством божественных сил.

Победа над темными силами

По словам Арчены, существует некая неорганическая сила, которую также называют темной и дьявольской, именно она контролирует все человечество. Со временем эта сила только набирала мощь, что привело к порабощению практически всех людей. Особенно эта сила велика в тех странах, которых не было, когда писались священные книги. Правительства таких государств, по мнению индийской ясновидящей, продали свою душу. Они пытаются подчинить и поработить все и всех на своем пути, построив при этом империю лжи.

Что же касается России, то в этом случае страна выступает в качестве избавительницы. И ее победа над темными силами была предопределена еще много веков назад. А все дело в том, что именно из России в мир выходит новая правда, а тех, кто лжет, ждет неминуемое поражение.

Все идет по плану

В своих предсказаниях многие ясновидящие говорили о том, что Россия будто заключена в молитвенный кокон всех святых, которые когда-либо жили на этой территории. Иными словами, страна защищена самим Господом. Несмотря на то, что многие люди уверены в дьявольском порождении России, главная миссия этой страны – борьба с темными силами. Арчена убеждена, что именно здесь сосредоточена вся сила божественной Вселенной. Людям лишь необходимо быть добрее друг к другу и держать свои души в чистоте. Все идет по плану Бога.