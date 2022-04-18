Станет поворотным для России: пророк Сидик Афган сделал прогноз на 2065 год
Что ожидает Россию и весь мир в недалеком будущем?
Дар провидца Сидика Афгана был предсказан много лет назад самой Вангой. Когда-то она сказала, что в мире есть человек, который мыслит цифрами и с помощью них способен предсказывать будущее. С самого детства Сидик увлекался вычислениями, он убежден, что судьба всего человечества, как и каждой страны по отдельности, запрограммирована. Основываясь на математической модели, Сидик Афган сделал предсказание на будущее вплоть до 2065 года.
Как утверждает пророк, глобальных конфликтов до 2055 года не ожидается, будут происходить только локальные, как и сейчас. А Третья мировая начнется уже в 2055 году. Такую информацию подтверждают и другие уважаемые астрологи и ясновидящие, однако проверить ее удастся лишь спустя время.