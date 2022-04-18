Пророк Сидик Афган сделал прогноз на 2065 год

Что ожидает Россию и весь мир в недалеком будущем?

Дар провидца Сидика Афгана был предсказан много лет назад самой Вангой. Когда-то она сказала, что в мире есть человек, который мыслит цифрами и с помощью них способен предсказывать будущее. С самого детства Сидик увлекался вычислениями, он убежден, что судьба всего человечества, как и каждой страны по отдельности, запрограммирована. Основываясь на математической модели, Сидик Афган сделал предсказание на будущее вплоть до 2065 года.

Говоря о России, ясновидящий считает, что в 2022 году страна начнет свою трансформацию, и все важные события произойдут в ближайшие 12 месяцев. А через два года, по словам Сидика, появится новое объединение стран, напоминающее Советский Союз. Однако оно будет работать под другим форматом и идеология будет совершенно иной.

А вот 2025 год станет поворотным для всего человечества. В этот же период между Россией и США установятся дружественные отношения. В 2022 году также претерпит изменения мировая финансовая система, однако ее трансформация завершится лишь к 2060 году.

Как утверждает пророк, глобальных конфликтов до 2055 года не ожидается, будут происходить только локальные, как и сейчас. А Третья мировая начнется уже в 2055 году. Такую информацию подтверждают и другие уважаемые астрологи и ясновидящие, однако проверить ее удастся лишь спустя время.