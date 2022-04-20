Что будет с миром, если исполнятся все предсказания Нострадамуса

Когда начнется апокалипсис и стартует смещение материков?

Уже пятое столетие исследователи пытаются расшифровать предсказания Мишеля Нострадамуса, в большинстве из которых он предрек всему миру невероятное количество страданий и несчастий. Многие его предсказания имели свойство сбываться, а судьбу других нам еще предстоит узнать. Что же произойдет с миром, если пророчества Мишеля Нострадамуса исполнятся?

В своих катренах Нострадамус не раз говорил про изменение климата. По его словам, все начнется с глобального потепления, затем начнут просыпаться вулканы, которые дремали сотни лет, далее последуют цунами, тайфуны, ураганы и многое другое. Кроме этого, Нострадамус писал про смещение материков, которое будет происходить не по миллиметру раз в сотни лет, а практически молниеносно, вопреки всем законам физики.

Если это пророчество все же исполнится, то Африка отколется от Евразии и переместится на юго-запад, часть Юго-Восточной Азии окажется под водой, как и западное побережье США и часть Европы.

Также Нострадамус указал четкую дату наступления апокалипсиса. По его мнению, это должно произойти в 2055-2066 годах. За эти одиннадцать лет всему человечеству предстоит пройти через множество испытаний, которые в последствии помогут людям стать мудрее и опытнее. Кроме этого, стоит отметить, что цивилизации удастся выжить, а современные технологии и знания позволят сократить последствия катастроф, которые произойдут в этот период.