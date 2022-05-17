Пророчество Питера Кумара о России

Какое будущее пастор предсказал нашей стране?

Питер Кумар – довольно загадочная фигура. По происхождению он – индус, а в настоящий момент является пастором в американской церкви «Служение предшественников».

15 лет назад, 2 февраля 2007 года, Питер Кумар оставил пророчество для России. Многие моменты уже сбываются, значит ли это, что сбудутся и остальные?

Возрождение духовной жизни

«Дух Божий изливается на Россию», так же пастор говорит об открытии новых школ и приходе христианских лидеров в политику. Эти люди будут показывать сверхъестественные чудеса, речь идет даже о воскресении мертвых. «Божий огонь сойдет на Сибирь», возможно, там организуется новый духовный центр России. Россия будет посылать своих проповедников в США, Европу и Африку.

По этим предсказаниям пока сложно что-то уверенно констатировать. Возможно, речь идет о более отдаленном будущем, ведь духовный рост России неоднократно упоминался в пророчествах разных стран.

Воссоединение России

«Россия вновь воссоединится. Будет пропагандироваться образ мыслей, близких коммунизму, и эта идея сплотит все народы России». Питер Кумар говорит также о попытках России повлиять на международные конфликты. Как на Западе, так и на Востоке, о налаживании отношений с арабским странами.

Здесь похоже пророчество начинает хотя бы частично сбываться. К России хотят примкнуть новые регионы, но что за «образ мыслей», о котором говорит пророк? Если это идея о дружбе народов и взаимовыручке, то это действительно похоже на происходящее на мировой арене.

Возрождение экономики России

Питер Кумар говорил так: «Экономика России станет очень сильной. В значительной степени рост придёт от торговли нефтью и газом». Рост экономики также будет связан с увеличением товарооборота между России и Индией с Китаем.

В настоящий момент этот прогноз так же выглядит похожим на правду, ведь именно Индия и Китай становятся нашими основными партнерами.

Климатические изменения

Здесь пастор не стал уточнять, сказал лишь о «экстремальных изменениях». Но последние годы «радовали» нас то аномально холодным летом, то теплой зимой. Кажется, и это пророчество тоже сбывается.