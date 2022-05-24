«Все уйдет под землю»: предсказания Матроны на 2023 год

Святая Матрона Московская считается одной из самых почитаемых провидиц XX века.

Многие ее пророчества уже свершились, а другие все еще ждут своего часа. Несмотря на то, что Матрона не делала предсказания по годам, некоторые толкователи обнаружили в ее словах намеки на события, которые произойдут в 2023 году.

«Мало будет верующих, жизнь будет хуже и хуже, народ будет под гипнозом. Придет время выбора — крест или хлеб. Много жертв будет. Вечером все на земле будете, а утром встанете и все уйдет под землю», — так звучит одно из предсказаний Матроны Московской.

Под «гипнозом» можно понять всемирную паутину, которая так или иначе оказывает влияние на духовную жизнь человека. Это можно связать с тем, что в 2023 году начнется серийное производство российских базовых станций.

Что же касается выбора между крестом и хлебом в предсказании Матроны, то толкователи считают, что речь идет о том, чтобы достичь благоденствия любыми, не всегда богоугодными путями, или же достойно нести свой крест и добиваться всего исключительно праведными делами.

Матрона имела в виду то, что человечество падет нравственно, отвернувшись от Бога. И путь к восстановлению будет лежать через Господа. А слова о том, что утром все встанут, возможно, говорят о том, что все изменится и мир станет значительно чище и лучше.