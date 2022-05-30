США потеряют власть над миром: предсказания Мессинга на 2023 год

Какое будущее знаменитый экстрасенс предсказал России и миру?

Вольф Мессинг был не только знаменитым артистом, он также умел видеть будущее. По слухам, его предсказаниям верил даже сам Иосиф Сталин. Пророчества Мессинга касались не только ближайшего будущего, он заглядывал гораздо дальше и делал общие прогнозы как для России, так и для всего мира в целом. Несмотря на то, что пророк не называл конкретных дат, некоторые специалисты, основываясь на его записях, сделали предположения на то, когда произойдут те или иные события. Что же ждет мир в 2023 году?

Будущее России

Так, значительные улучшения в стране произойдут уже к концу 2022 года. Меры социальной поддержки населения и медицина перейдут на более высокий уровень. В 2023 году отношения между Россией и странами-партнерами также пойдут на улучшение, что положительно скажется на общей обстановке на мировой арене. Однако, прежде, чем это произойдет, придется пройти через немалое количество конфликтов и переговоров. Кроме этого, в России будут обнаружены новые ресурсы, благодаря чему экономическая ситуация в стране значительно улучшится.

Будущее мира

Мессинг говорил, что приход глобальных эпидемий заставит людей пересмотреть их отношение к медицине. Это также даст новый толчок для развития науки, подняв ее на более высокий уровень.

Что же касается отдельных стран, то пророк видел существенное ослабление позиций США к середине XXI века. А в Беларуси, на родине Мессинга, еще на протяжении долгих лет не ожидается никаких глобальных конфликтов, руководство страны также будет держаться дальше от любых геополитических споров.

Главным же предостережением Вольфа Мессинга для всего мира стало предсказание, в котором говорится о вероятном полном уничтожении человечества в результате глобального мирового конфликта. Однако, когда это произойдет, доподлинно неизвестно.