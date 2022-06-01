Три дня темноты и «пожар с неба»: пророчество «Старой липы»
Почему треть человечества погибнет и кто придет спасать оставшихся людей?
В 1850 году в Стаффельштайне, Верхняя Франкония (Германия) в дупле старой липы была обнаружена рукопись с пророчествами. И в них, в том числе, говорится о грядущем катаклизме, который произойдет во время сближения «потухшей» нейтронной звезды класса георотатор Тифон – Медуза Горгона. Это принесет за собой землетрясения, цунами, извержения вулканов, три дня темноты и «пожар с неба». Известно, что последний раз подобная звезда приближалась к Земле около 1500 года до н.э.
Многие пророки уже предсказывали очередное приближение «потухшей» нейтронной звезды класса георотатор. И все они сходились в том, что последствия для жителей планеты будут самыми ужасными. По их словам, в результате этого катаклизма погибнет две трети всего человечества. Одни погибнут от землетрясений, цунами, другие пострадают от рентгеновского или гамма-излучения звезды.
Также под воздействием тяготения звезды во всех океанах, морях, озерах возникнут огромные приливные волны, которые затопят большую часть суши. Что же касается «трех дней тьмы», то речь идет о том, что звезда Тифон – Медуза Горгона несет за собой темное газопылевое облако. Ученые уже давно обнаружили, что в газовых облаках есть присутствие цианистого калия, который считается сильнейшим ядом удушающего действия. Кроме этого, как говорится в предсказаниях, сместится ось вращения Земли и тяготением нейтронной звезды будет захвачена часть гидросферы и атмосферы планеты.
В предсказаниях «Старой липы» также есть слова о спасителе, который сможет «навести порядок в запутанном мире»: