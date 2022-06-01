Три дня темноты и «пожар с неба»: пророчество «Старой липы»

Почему треть человечества погибнет и кто придет спасать оставшихся людей?

В 1850 году в Стаффельштайне, Верхняя Франкония (Германия) в дупле старой липы была обнаружена рукопись с пророчествами. И в них, в том числе, говорится о грядущем катаклизме, который произойдет во время сближения «потухшей» нейтронной звезды класса георотатор Тифон – Медуза Горгона. Это принесет за собой землетрясения, цунами, извержения вулканов, три дня темноты и «пожар с неба». Известно, что последний раз подобная звезда приближалась к Земле около 1500 года до н.э.

«Приходит зима, три дня тьмы,

Гром и молния, трещины в земле,

Молитесь дома, не выходите из дома!

Даже не выглядывайте в окно, чтобы увидеть этот ужас!

Одна только свеча все время,

Если она хочет гореть, дает вам свет.

Ядовитое дыхание пронизывает пыльная ночь,

Черная чума, страшная человеческая битва.

То же грозит всем земным,

А добрые люди умирают блаженной смертью.

Многие обитатели чудесным образом избегают спазмов

дыхания и опасности смерти от черных.

Большой город поглощен грязью,

Другой (город) сражается с огнем,

Все города мертвы,

На Венской (площади) Стефансплац растет укроп.

Если вы посчитаете всех людей в мире,

вы обнаружите, что не хватает одной трети,

Что еще осталось, посмотрите в каждой стране,

Половина из них сошла с ума».

Многие пророки уже предсказывали очередное приближение «потухшей» нейтронной звезды класса георотатор. И все они сходились в том, что последствия для жителей планеты будут самыми ужасными. По их словам, в результате этого катаклизма погибнет две трети всего человечества. Одни погибнут от землетрясений, цунами, другие пострадают от рентгеновского или гамма-излучения звезды.

Также под воздействием тяготения звезды во всех океанах, морях, озерах возникнут огромные приливные волны, которые затопят большую часть суши. Что же касается «трех дней тьмы», то речь идет о том, что звезда Тифон – Медуза Горгона несет за собой темное газопылевое облако. Ученые уже давно обнаружили, что в газовых облаках есть присутствие цианистого калия, который считается сильнейшим ядом удушающего действия. Кроме этого, как говорится в предсказаниях, сместится ось вращения Земли и тяготением нейтронной звезды будет захвачена часть гидросферы и атмосферы планеты.

В предсказаниях «Старой липы» также есть слова о спасителе, который сможет «навести порядок в запутанном мире»:

«Да, с востока идет сильный герой,

Наводящий порядок в запутанном мире.

Белые цветы вокруг сердца Господа,

Храбрый с радостью следует его зову».